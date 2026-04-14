Svet

NOVI DETALJI PUCNJAVE U TURSKOJ: Svedoci opisali jezive trnutke napada, o svemu se oglasio i guverner (VIDEO)

В.Н.

14. 04. 2026. u 11:10

U ŠANLIURFI na jugu Turske, jutros je došlo do oružanog incidenta u srednjoj stručnoj školi u okrugu Siverek, a prve detalje sa lica mesta otkrio je guverner Hasam Šildak i naveo da je napadač izvršio samoubistvo.

Foto: Mevlut Bayraktar/IHA via AP

- Napadač je bivši je učenik škole. Pohađao je samo 9. razred, nakon čega je prešao na otvoreno (vanredno) školovanje. Rođen je 2007. godine. Osoba je, nakon što je opkoljena intervencijom škole i drugih službi, pronađena bez života, jer je izvršila samoubistvo - naveo je guverner.

Svedoci napada su otkrili:

"Čim je ušao kroz spoljašnja vrata, počeo je da puca iz puške dugih cevi. Najpre je pucao levo i desno, a zatim je u zgradi pucao na sve što mu se našlo na putu".

U napadu je povređeno ukupno 16 osoba, većinom učenika. Navedeno je da je stanje jednog povređenog nastavnika teško.

Zastrašujući trenuci incidenta zabeleženi su kamerama mobilnih telefona. Na terenu se i dalje sprovode aktivnosti bezbednosnih snaga.

(b92)

Preporučujemo

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

