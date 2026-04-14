Politika

Odgovor

В.Н.

14. 04. 2026. u 11:22

Odgovor Radmila Markovića na tekst pod naslovom "RASPAD NA OPOZICIONOJ SCENI: I njihovi priznaju da je sve "mrcvarenje""

Foto: Novosti

"Portal novosti.rs neistinito je i nepotpuno izveštavao o Radmilu Markoviću novinaru BIRN-a. Marković je profesionalni novinar čiji angažman podrazumeva potpunu nezavisnos od bilo koje političke organizacije, postojeće ili u nestajanju. Shodno tome, on nije ni "blokader", kako je u tekstu neistinito navedeno. 

U svojstvu nezavisnog analitičara, Marković u svom gostovanju o kojem je portal izveštavao nije govorio o "šaradi na opozicionoj sceni", već je analizirao postupanje svih aktera izbora rasposanih za 29. mart 2026. godine, kako opozicionih tako i onih na vlasti. Tom prilikom je, pored odnosa unutar opozicije, ukazao i na rasprostranjenu funkcionersku kampanju a naročito na dokumentovanje nezakonitosti u dinansiranju vladajuće stranke."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

0 0

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tenis
Fudbal
