"DISKVALIFIKACIJE JE BILA LAŽ"! Italijani nisu mogli više da ćute o doping skandalu Janika Sinera
Janik Siner je postao tek treći čovek u istoriji tenisa, koji je osvojio četiri vezane titule na turnirima Masters serije.
Italijan je slavio u Parizu 2025. godine, a onda je redom bio najbolji u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu, gde je vratio i prvo mesto na ATP listi.
Pre njega ovaj podvig su ostvarili samo Novak Đoković i to tri puta i Rafael Nadal jednom. Đoković je to prvi put uradio 2013. i 2014. kada je osvojio Šangaj, Pariz, Indijan Vels i Majami. Ponovo je to i 2014. i 2015. i treći put 2015. i 2016.
Mediji na Apeninima sijaju od sreće, a predsednik italijanskog saveza Anđelo Binagi tvrdi da tu poziciju ne bi ni napuštao da nije bilo suspenzije nakon doping skandala.
- Navikli smo na podvige ovog velikog šampiona. Da nije imao tu nepravednu diskvalifikaciju, broj jedan ne bi nikada ispustio, jer je najbolji na svetu - rekao je Binagi bez srama.
Nada se da će Siner trijumfovati i u Rimu za mesec dana.
- Drago mi je što mogu da primetim da ima odličnu prilagodljivost na ono što se činilo najmanje ponovoljnom podlogom, šljaku. Ovo su odlične vesti, ne samo za njega, već i za nas, jer ga u Rimu čekamo raširenih ruku da pokuša da razbije sušu koja traje 50 godina u muškom singlu - dodao je Binagi.
