"DISKVALIFIKACIJE JE BILA LAŽ"! Italijani nisu mogli više da ćute o doping skandalu Janika Sinera

14. 04. 2026. u 10:50

Janik Siner je postao tek treći čovek u istoriji tenisa, koji je osvojio četiri vezane titule na turnirima Masters serije.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЈЕ БИЛА ЛАЖ! Италијани нису могли више да ћуте о допинг скандалу Јаника Синера

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Italijan je slavio u Parizu 2025. godine, a onda je redom bio najbolji u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu, gde je vratio i prvo mesto na ATP listi.

Pre njega ovaj podvig su ostvarili samo Novak Đoković i to tri puta i Rafael Nadal jednom. Đoković je to prvi put uradio 2013. i 2014. kada je osvojio Šangaj, Pariz, Indijan Vels i Majami. Ponovo je to i 2014. i 2015. i treći put 2015. i 2016.

Mediji na Apeninima sijaju od sreće, a predsednik italijanskog saveza Anđelo Binagi tvrdi da tu poziciju ne bi ni napuštao da nije bilo suspenzije nakon doping skandala.

- Navikli smo na podvige ovog velikog šampiona. Da nije imao tu nepravednu diskvalifikaciju, broj jedan ne bi nikada ispustio, jer je najbolji na svetu - rekao je Binagi bez srama.

Nada se da će Siner trijumfovati i u Rimu za mesec dana.

- Drago mi je što mogu da primetim da ima odličnu prilagodljivost na ono što se činilo najmanje ponovoljnom podlogom, šljaku. Ovo su odlične vesti, ne samo za njega, već i za nas, jer ga u Rimu čekamo raširenih ruku da pokuša da razbije sušu koja traje 50 godina u muškom singlu - dodao je Binagi.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost