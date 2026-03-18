PREVOZIO MARINCE? Ratni brod USS"Tripoli" primećen kod Singapura na putu ka Bliskom istoku
AMERIČKI ratni brod "Tripoli" (LHA-7) primećen je kod Singapura dok se kreće ka Bliskom istoku, pokazali su podaci pomorskog praćenja.
Prema podacima AIS sistema u koji je uvid imao Si-en-en, brod se približavao Malajskom moreuzu na jugozapadnoj obali Južnog kineskog mora.
Ratni brodovi američke mornarice često plove sa isključenim AIS transponderima, ali ih u prometnim područjima ponekad uključuju radi bezbednijeg kretanja.
List "Volstrit džornal" objavio je da bi brod mogao da prevozi dodatne marince na Bliski istok, uključujući pripadnike 31. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) sa sedištem na Okinavi.
Ta jedinica za brzo reagovanje broji oko 2.200 pripadnika, a raspoređivanje je, prema navodima izvora, naložilo američko Ministarstvo odbrane.
Centralna komanda SAD je saopštila da se oko 50.000 američkih vojnika već nalazi na Bliskom istoku u okviru sukoba sa Iranom.
Prema podacima sajta "MarineTraffic", brod koji je napustio Okinavu 11. marta prošao je kroz Južno kinesko more i približavao se Singapuru brzinom od oko 35 kilometara na sat.
Brod, dug gotovo 250 metara i težak oko 45.000 tona, nosi borbene avione F-35 Lightning II i transportne letelice V-22 Osprey, kao i desantne čamce za iskrcavanje trupa na obalu.
(Tanjug)
