VOZIO NEPRILAGOĐENOM BRZINOM, PA UDARIO U SEMAFOR: Vatrogasci morali da izvlače povređenog vozača u Pančevu

JEDNA osoba je povređena danas oko 13 sati u saobraćajnoj nezgodi kod Stomatološkog fakulteta u Pančevu, u ulici Žarka Zrenjanina.

Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila kada je muškarac, navodno pod dejstvom alkohola, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom udario u semafor i prevrnuo se.

Kako Blic nezvanično saznaje, njega su vatrogasci izvlačili iz vozila.

- Živ je i prevezen je vozilom Hitne pomoći. Za sada nema informacija o težini povreda - navodi se u objavi na društvenim mrežama.