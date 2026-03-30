Nesreće

VOZIO NEPRILAGOĐENOM BRZINOM, PA UDARIO U SEMAFOR: Vatrogasci morali da izvlače povređenog vozača u Pančevu

В.Н.

30. 03. 2026. u 16:14

JEDNA osoba je povređena danas oko 13 sati u saobraćajnoj nezgodi kod Stomatološkog fakulteta u Pančevu, u ulici Žarka Zrenjanina.

ВОЗИО НЕПРИЛАГОЂЕНОМ БРЗИНОМ, ПА УДАРИО У СЕМАФОР: Ватрогасци морали да извлаче повређеног возача у Панчеву

Foto: I. Mitić

Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila kada je muškarac, navodno pod dejstvom alkohola, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom udario u semafor i prevrnuo se.

Kako Blic nezvanično saznaje, njega su vatrogasci izvlačili iz vozila.

- Živ je i prevezen je vozilom Hitne pomoći. Za sada nema informacija o težini povreda - navodi se u objavi na društvenim mrežama. 

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija