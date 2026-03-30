UKRAJINA I BUGARSKA RAZMATRAJU ZAJEDNIČKE RAZVOJNE PROJEKTE Svidenko: Ovo partnerstvo će svakako osigurati energetsku bezbednost

PREMIJERKA Ukrajine Julija Sviridenko i vršilac dužnosti premijera Bugarske Andrej Đurov koji je doputovao u zvaničnu posetu Ukrajini, razgovarali su danas o nizu zajedničkih inicijativa i razvojnim projektima u ključnim sektorima energetike, odbrane i transporta, preneli su danas ukrajinski mediji.

- Usvojili smo zajedničku izjavu o narednim praktičnim koracima u saradnji naših zemalja, pre svega o bezbednost u regionu Crnog mora, jačanju odbrambenih kapaciteta obe države i saradnji u sektorima energetike i transporta - izjavila je ukrajinska premijerka i dodala da je jedno od ključnih pitanja bilo saradnja u domenu energetike, prenosi Ukrinform.

Sviridenko je zahvalila bugarskoj strani na razmeni iskustva u oblasti servisiranja nuklearnih elektrana i napomenula da su razmatrani i projekti za razvoj zajedničkih alternativnih energetskih ruta u Evropi.

- Razgovarali smo o projekatima razvoja alternativnih energetskih ruta u Evropi, pre svega o gasnim rutama. Ovo partnerstvo će svakako osigurati energetsku bezbednost i nezavisnost našeg energetskog sektora, što je posebno važno s obzirom na pretnje iz Rusije - rekla je premijerka Ukrajine i pozdravila unapređenje dijaloga u sektoru transporta i obnavljanja železničkog saobraćaja između dve zemlje preko Rumunije.

Ukrajina i Bugarska su potvrdile spremnost da se obnovi rad međuvladine ukrajinsko-bugarske komisije koja se poslednji put sastala 2010. godine.

- Bugarska, koja je prošla težak put do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, potvrđuje svoju podršku pristupanju Ukrajine EU i spremnost da nastavi da doprinosi uspešnom napretku pregovaračkog procesa. Nadamo se da će se pronaći rešenja koja će deblokirati pregovarački proces, omogućiti nam da dobijemo kredit od 90 milijardi evra i da usvojimo 20. paket sankcija - izjavila je Sviridenko.

(Tanjug)

