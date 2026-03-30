UKRAJINA I BUGARSKA RAZMATRAJU ZAJEDNIČKE RAZVOJNE PROJEKTE Svidenko: Ovo partnerstvo će svakako osigurati energetsku bezbednost
PREMIJERKA Ukrajine Julija Sviridenko i vršilac dužnosti premijera Bugarske Andrej Đurov koji je doputovao u zvaničnu posetu Ukrajini, razgovarali su danas o nizu zajedničkih inicijativa i razvojnim projektima u ključnim sektorima energetike, odbrane i transporta, preneli su danas ukrajinski mediji.
- Usvojili smo zajedničku izjavu o narednim praktičnim koracima u saradnji naših zemalja, pre svega o bezbednost u regionu Crnog mora, jačanju odbrambenih kapaciteta obe države i saradnji u sektorima energetike i transporta - izjavila je ukrajinska premijerka i dodala da je jedno od ključnih pitanja bilo saradnja u domenu energetike, prenosi Ukrinform.
Sviridenko je zahvalila bugarskoj strani na razmeni iskustva u oblasti servisiranja nuklearnih elektrana i napomenula da su razmatrani i projekti za razvoj zajedničkih alternativnih energetskih ruta u Evropi.
- Razgovarali smo o projekatima razvoja alternativnih energetskih ruta u Evropi, pre svega o gasnim rutama. Ovo partnerstvo će svakako osigurati energetsku bezbednost i nezavisnost našeg energetskog sektora, što je posebno važno s obzirom na pretnje iz Rusije - rekla je premijerka Ukrajine i pozdravila unapređenje dijaloga u sektoru transporta i obnavljanja železničkog saobraćaja između dve zemlje preko Rumunije.
Ukrajina i Bugarska su potvrdile spremnost da se obnovi rad međuvladine ukrajinsko-bugarske komisije koja se poslednji put sastala 2010. godine.
- Bugarska, koja je prošla težak put do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, potvrđuje svoju podršku pristupanju Ukrajine EU i spremnost da nastavi da doprinosi uspešnom napretku pregovaračkog procesa. Nadamo se da će se pronaći rešenja koja će deblokirati pregovarački proces, omogućiti nam da dobijemo kredit od 90 milijardi evra i da usvojimo 20. paket sankcija - izjavila je Sviridenko.
(Tanjug)
Preporučujemo
"PREGOVORI SA IRANOM IDU DOBRO" Livit: Javne izjave Teherana se razlikuju od privatnih
31. 03. 2026. u 08:38
JAPAN POJAČAVA ODBRAMBENE KAPACITETE: Aktivirane rakete dugog dometa
31. 03. 2026. u 08:13
GUVERNER ŠOKIRAO SVE: Odobrio preimenovanje aerodroma Palm Bič po Trampu
31. 03. 2026. u 07:44
GORI BLISKI ISTOK: Pogođen tanker u vodama Dubaija; Avio kompanije u ozbiljnim problemima
31. 03. 2026. u 07:16 >> 07:22
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)