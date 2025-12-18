SUKOBI SNAGA REDA U BRISELU S OGORČENIM POLJOPRIVREDNICIMA: Argentinsko mesto ražestilo evropske paore
Evropski poljoprivrednici žestoko protestuju u Briselu.
Dok se u zgradi Evropskog saveta većalo o temama važnim za evropsku budućnost, na Trgu Luksemburg u Briselu ispred Evropskog parlamenta okupili su se besni poljoprivrednici iz čitave Evrope.
Trg Luksemburg u Briselu preplavili su ratari iz Belgije, Italije, Francuske, Mađarske, Poljske, odakle su traktorima vozili danima i noćima, hiljade kilometara. Do kraja dana očekuje se deset hiljada ogorčenih paora.
Napetost raste tokom dana, a ratari na vodene topove i dimne bombe uzvraćaju paljbom krompira. Srca greju zapaljenim barikadama. Kada im je ponestalo povrća koje su poneli sa sobom, ka snagama reda su počeli da lansiraju kamene kocke iz kolovoza i razvaljene delove gradskog mobilijara.
Simbolično su obesili sopstvene lutke od slame, sami sebi napravili kovčege i zaboli krst. Evropskim administrativcima su kao poruku ostavljali pod prozorima ve-ce šolje, pokazujući tako šta misle o njima. Razbili su i prozore na jednoj od zgrada EP.
Da bi se sprečilo potpisivanje Merkosura, koje je pred današnje okupljanje najavljivalo već za subotu, bilo su potrebne četiri zemlje, sa najmanje 35 odsto stanovništva EU. Pred početak samita konto je bio dovoljan za blokadu što se tiče broja zemalja, jer su se usprotivile Francuska, Poljska, Mađarska i Austrija, možda čak i Irska. Ali, po glavi stanovnika, zbir se nije uklapao. Svi pogledi bili su uprti u Italiju, s čijim žiteljima bi se stiglo do 40 odsto.
- U ovom trenutku ne postoji dovoljna većina za sporazum i on ne može da bude potpisan – uveren je francuski predsednik Makron.
Za njega bi subotnji potpis Ursule fon der Lajen u Brazilu bio prava katastrofa, uz ogroman bes domaćih farmera. Građani bi dobili konkurentniju, pa samim tim i jevtiniju robu s više izbora, ali nagruvanu genetski modifikovanim sastojcima. U takvoj atmosferi zahlađenih odnosa i podgrejanog besa, Evroljani se spremaju za predstojeće božićne i novogodišnje praznike.
