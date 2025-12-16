Svet

"POGLEDAJTE DATUM POSLEDNJEG IZVEŠTAJA": Peskov o razgovoru Putina i Trampa

В. Н.

16. 12. 2025. u 15:53

RUSKI i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp poslednji put su razgovarali telefonom 16. oktobra, izjavio je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov, komentarišući tvrdnju američkog predsednika da je nedavno razgovarao sa Putinom.

ПОГЛЕДАЈТЕ ДАТУМ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВЕШТАЈА: Песков о разговору Путина и Трампа

Foto: Tanjug/AP photo

- Bilo je relativno 'nedavno'. Pogledajte datum našeg poslednjeg izveštaja o telefonskom razgovoru. Generalno, bio je relativno nedavno - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara o najnovijem telefonskom razgovoru lidera dve zemlje, prenosi TASS. 

Peskov je precizirao da od posednjeg zvaničnog saopštenja iz Kremlja nije bilo novih telefonskih razgovora Putina i Trampa.

Poslednji izveštaj o razgovoru između ruskog i američkog lidera na veb-sajtu Kremlja objavljen je 16. oktobra, a nakon toga je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio da je razgovor između Putina i Trampa trajao otprilike dva i po sata, bio sadržajan i izuzetno iskren.

Telefonski razgovor između Putina i Trampa 16. oktobra bio je jedan od najdužih. I razgovori 18. marta i 19. maja bili su dugi - trajali su otprilike po dva sata.

Prvi telefonski kontakt između ruskog i američkog lidera u poslednje tri godine održan je 12. februara i trajao je skoro 90 minuta. Putin i Tramp su 4. juna razgovarali 1 sat i 10 minuta, a 14. juna 50 minuta, dok su 3. jula predsednici razgovarali skoro sat vremena, a u noći 19. avgusta 40 minuta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona