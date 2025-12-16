"POGLEDAJTE DATUM POSLEDNJEG IZVEŠTAJA": Peskov o razgovoru Putina i Trampa

RUSKI i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp poslednji put su razgovarali telefonom 16. oktobra, izjavio je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov, komentarišući tvrdnju američkog predsednika da je nedavno razgovarao sa Putinom.

Foto: Tanjug/AP photo

- Bilo je relativno 'nedavno'. Pogledajte datum našeg poslednjeg izveštaja o telefonskom razgovoru. Generalno, bio je relativno nedavno - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara o najnovijem telefonskom razgovoru lidera dve zemlje, prenosi TASS.

Peskov je precizirao da od posednjeg zvaničnog saopštenja iz Kremlja nije bilo novih telefonskih razgovora Putina i Trampa.

Poslednji izveštaj o razgovoru između ruskog i američkog lidera na veb-sajtu Kremlja objavljen je 16. oktobra, a nakon toga je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio da je razgovor između Putina i Trampa trajao otprilike dva i po sata, bio sadržajan i izuzetno iskren.

Telefonski razgovor između Putina i Trampa 16. oktobra bio je jedan od najdužih. I razgovori 18. marta i 19. maja bili su dugi - trajali su otprilike po dva sata.

Prvi telefonski kontakt između ruskog i američkog lidera u poslednje tri godine održan je 12. februara i trajao je skoro 90 minuta. Putin i Tramp su 4. juna razgovarali 1 sat i 10 minuta, a 14. juna 50 minuta, dok su 3. jula predsednici razgovarali skoro sat vremena, a u noći 19. avgusta 40 minuta.

(Tanjug)

