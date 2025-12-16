Svet

"NEMAMO POJMA ŠTA SE TAMO DOGODILO": Rjabkov o sastanku u Berlinu

В. Н.

16. 12. 2025. u 09:56

RUSIJA još uvek nema jasnu predstavu o tome šta je dogovoreno na sastanku u Berlinu između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Foto: Printskrin Youtube/Ministry of Foreign Affairs of Russia

- Nemamo pojma šta se tamo dogodilo - rekao je Rjabkov za ABC.

On je dodao da, iako Moskva ne razume detalje postignutih sporazuma, Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini i pozdravlja napore američke administracije u tom pravcu, prenela je Ria novosti.

Na sastanku u Berlinu, održanom u ponedeljak, učestvovali su lideri deset evropskih zemalja i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, u cilju podrške razgovorima između SAD i Ukrajine, naveli su ruski mediji.

(Tanjug)

