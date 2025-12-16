"NEMAMO POJMA ŠTA SE TAMO DOGODILO": Rjabkov o sastanku u Berlinu
RUSIJA još uvek nema jasnu predstavu o tome šta je dogovoreno na sastanku u Berlinu između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
- Nemamo pojma šta se tamo dogodilo - rekao je Rjabkov za ABC.
On je dodao da, iako Moskva ne razume detalje postignutih sporazuma, Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini i pozdravlja napore američke administracije u tom pravcu, prenela je Ria novosti.
Na sastanku u Berlinu, održanom u ponedeljak, učestvovali su lideri deset evropskih zemalja i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, u cilju podrške razgovorima između SAD i Ukrajine, naveli su ruski mediji.
(Tanjug)
