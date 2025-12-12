“PARANOIČNI ŠEF PENTAGONA” Britanski mediji: Hegset uklonio Driskola iz pregovora o Ukrajini

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset uklonio je sekretara američke vojske Dena Driskola iz mirovnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini, rekli su danas za britanski Telegraf izvori upoznati sa situacijom.

Foto: Profimedia

Izvori su za britanski list naveli da je Driskola uklonio “sve paranoičniji” ministar odbrane.

Smatra se da je Hegset iz pregovora isključio Driskola nakon što je procenjeno da je on prekoračio svoja ovlašćenja.

Driskol je u novembru bio zadužen da predstavi ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom američki mirovni plan od 28 tačaka, za koji je američki predsednik Donald Tramp rekao da očekuje da će dovesti do mira između Rusije i Ukrajine.

(Tanjug)

