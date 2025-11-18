"BLATI PREDSEDNIKA" Opozicija traži da Meloni odgovara zbog napada "Braće Italije" na Serđa Matarelu
NAJVEĆE italijanske opozicione partije zatražile su danas da premijerka te zemlje Đorđa Meloni podnese izveštaj parlamentu, optužujući njenu stranku "Braća Italije" da "blati" predsednika Serđa Matarelu, nakon što je šef poslaničke grupe FdI u Donjem domu Galeaco Binjami pozvao šefa države da demantuje navode da njegov savetnik radi protiv vlade.
- Reči upućene Predsedništvu Republike su neprihvatljive. Tražimo da Meloni objasni stavove svog šefa poslaničke grupe i da se ogradi od izjava koje mogu izazvati neviđeni sukob. Najjača stranka vladajuće većine blati kancelariju predsednika - izjavila je šefica poslaničke grupe Demokratske partije (PD) u Donjem domu italijanskog parlamenta Kjara Braga.
Vitorija Baldino iz Pokreta pet zvezda (M5S) optužila je FdI za "akt zastrašivanja", dok je centristička stranka Azione takođe izrazila solidarnost s predsednikom Matarelom.
(Tanjug)
Komentari (0)