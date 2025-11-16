TAJNI PREGOVORI U VAŠINGTONU: Zelenski sve bliži smeni?

SJEDINjENE Američke Države aktivno traže zamenu za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i u Vašingtonu ugošćuju razne političare kijevskog režima u tu svrhu, izjavio je danas bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov.

Foto: Tanjug/AP

- Znam da Amerikanci aktivno razgovaraju, sastaju se i pozivaju određene političare iz kijevskog režima u Vašington poslednjih šest meseci, verovatno formirajući svoje mišljenje o njima i, koliko ja razumem, oblikuju osobu koja bi mogla da zameni (Zelenskog) - rekao je on Azarov za TASS.

Azarov, koji je bio ukrajinski premijer od 2010. do 2014. godine, kazao je da je korupcijski skandal koji je izbio u Ukrajini oko bliskog kruga saradnika Zelenskog samo potvrđuje da SAD traže njegovu zamenu.

- Da oni to ne rade, onda Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine ne bi imao priliku da deluje na ovaj način - ocenio je Azarov.

Prema njegovim rečima, teško je predvideti šta će se desiti nakon ostavke Zelenskog.

- Ako svi budu poštovali ustav, onda ako on podnese ostavku, predsednik Vrhovne rade, trenutno (Ruslan) Stefančuk, postaće vršilac dužnosti predsednika. Ali, to je takođe osoba poput Zelenskog, i ništa dobro se tu neće desiti. Ali on će biti obavezan da raspiše izbore u roku od dva meseca. Tako kaže ustav. Teško mi je da kažem šta će se zapravo desiti, jer situaciju ne reguliše ustav, već Amerikanci. I Britanci - rekao je Azarov.

On je naglasio da Ukrajini trenutno nedostaju političari koji su sposobni da obezbede normalan razvoj zemlje. "Već sam više puta izrazio svoje mišljenje da trenutno, pod kijevskim režimom, apsolutno niko ne bi mogao, na bilo koji način, da sprovodi politiku koja bi bila pozitivna za Ukrajinu. Takvih ljudi jednostavno nema, jer oni koji bi mogli su ili u zatvoru, ili su ubijeni, ili primorani da beže u inostranstvo", zaključio je Azarov.

Ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije objavili su veliku operaciju pod nazivom "Mida" u kojoj je otkrivena velika korupcijska šema u energetskom sektoru te zemlje.

(Tanjug)

