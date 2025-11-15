RUSIJA TESTIRA HIPERSONIČNU RAKETU U BORBENIM USLOVIMA: Cirkon sa kopna pogodio metu u Ukrajini, stižu i projektili za Su-57 (VIDEO)

RUSKA mornarica je testirala hipersoničnu krstareću raketu Cirkon na metu u Sumskoj oblasti Ukrajine, prema ukrajinskim izvorima.

Foto: Printskrin TV Zvezda

Ukrajinske oružane snage su izvestile da je raketa lansirana iz oblasti rta Čauda na Krimskom poluostrvu „da bi pogodila kritične infrastrukturne objekte“, što ukazuje da je ovo možda bio prvi poznati test sa kopnenog lansera, a ne sa ratnog broda. Prvi borbeni test rakete Cirkon objavljen je u februaru 2024. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin je tada primetio:

„Hipersonični udarni sistem Cirkon, lansiran sa mora, već je korišćen u borbi. Nije pomenut u poruci iz 2018. godine. Ali i ovaj sistem je već u upotrebi.“

Dodao je da je raketa sposobna da dostigne brzinu od 9 maha i da ima domet veći od 1.000 kilometara, što ubedljivo prevazilazi mogućnosti svih poznatih tipova raketa koje nisu kineske proizvodnje.

Iako je Cirkon razvijen prvenstveno kao tip protivbrodske rakete, sa sekundarnom sposobnošću protiv kopnenih ciljeva, nedostatak površinskih brodova veličine fregate u Ukrajini ograničava mogućnosti za testiranje protiv brodova. Ovaj tip rakete je trenutno raspoređen sa brojnih ruskih klasa ratnih brodova, a prva podmornica klase Jasenь-M na nuklearni pogon opremljena raketama lansirana je u martu. Prvo lansiranje Cirkona sa broda klase Jasenь izvršeno je u oktobru 2021. godine, a domet rakete od 1000 kilometara i brzina od 9 Maha čine je izuzetno teškom za presretanje.

Prvi površinski brod koji je rasporedio ovaj tip rakete, fregata Admiral Gorškov, započela je svoju prvu borbenu dužnost u januaru 2023. godine. S obzirom na to da nijedan novi razarač ili brod veličine krstarice nije postavljen u ruskoj mornarici od raspada SSSR-a 1991. godine, integracija Cirkona igra ključnu ulogu u održavanju donekle održive zastarele flote okeanskih brodova zemlje.



Sumirajući vrednost rakete Cirkon kao multiplikatora sile za rusku mornaricu, tadašnji ministar odbrane Sergej Šojgu je ranije izjavio:

„Brod opremljen Cirkonima sposoban je da izvodi visokoprecizne i snažne udare na neprijatelja na moru i kopnu... Jedinstvena karakteristika hipersoničnih raketa Cirkon je njihova zagarantovana sposobnost da zaobiđu sve postojeće ili perspektivne sisteme protivvazdušne odbrane.“

Pored površinskih brodova i podmornica, trenutno se razvija i mobilno lansirno vozilo za rakete bazirano na kopnu, a očekuje se da će trenutne tenzije između Rusije i članica NATO-a učiniti uvođenje sistema u službu prioritetom. Nepotvrđeni izveštaji ukazuju na to da se razvija i varijanta rakete koja se lansira iz vazduha za opremanje ruskih lovaca MiG-31I, a takođe se široko pominje i mogućnost razvoja minijaturizovane varijante za novi stelt lovac Su-57.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć