POTREBNI ODGOVORI: Slovenački političar poziva Lajčaka da pojasni Epstajnove mejlove

PREDSEDNIK Slovačke nacionalne stranke (SNS) Andrej Danko pozvao je bivšeg ministra spoljnih poslova i trenutnog savetnika premijera Slovačke Miroslava Lajčaka da pojasni da li su navodni mejlovi koje je razmenjivao sa preminulim američkim finansijerom i optuženim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom autentični.

"Miroslav Lajčak je bio i ostao vrhunski diplomata. Nema sumnje da je profesionalac, i kao takav bi trebalo da pristupi ovom pitanju, kao i ljudi oko njega. Treba prvo da kaže da li su komunikacije u tim mejlovima autentične", rekao je Danko na konferenciji za novinare, prenose mediji.

Danko je istakao da želi da sazna koji su od tih mejlova pravi i zbog čega je Lajčak postupao "onako kako je postupao".

"Ukoliko Lajčak negira razmenu tih mejlova, biće potrebno da se identifikuje osoba koja je komunicirala sa Epstajnom putem i-mejla. U tom slučaju ćemo preduzeti odgovarajuće akcije", dodao je Danko.

Predsednik SNS-a takođe je pozvao bivšeg zamenika ministra spoljnih poslova Ivana Korčoka (PS) da pojasni da li je bio upoznat sa ovom komunikacijom.

"Očekujem da kažu da li su Korčok, Lajčak ili druge osobe zapravo sretali takve ličnosti, koji je bio cilj tih susreta i da li su stekli bilo kakve finansijske koristi", rekao je Danko.

Dodao je da očekuje od trenutnog ministra spoljnih poslova Juraja Blanara (Smer-SD) da pregleda svu komunikaciju svojih prethodnika u ministarstvu, kako bi se utvrdilo "da li su predstavnici ministarstva prenosili informacije stranoj sili".

Danko je dodao da pretpostavlja da ministarstvo poseduje arhivu komunikacija i da "želi da Blanar osigura da ne dođe do curenja informacija".

"Ovakav skandal nikada nije nastao kod nas, što direktno pokazuje da se u nekakvoj grupi informacije koje otkrivaju šta se dešava iza kulisa slovačke politike prenose putem mreže ljudi do predsednika SAD", rekao je Danko.

Komitet za nadzor Predstavničkog doma SAD-a je u sredu objavio hiljade stranica dokumenata vezanih za slučaj preminulog američkog finansijera Epstajna.

Među objavljenim dokumentima nalaze se i mejlovi koje je navodno razmenjivao bivši slovački ministar spoljnih poslova Lajčak sa Epstajnom.

Prema objavljenim dokumentima, Epstajn je Lajčaku u martu 2018. godine poslao link za članak sa sajta "Dejli Bist" u kojem se tvrdilo da je tadašnji američki predsednik Donald Tramp bio blizu mentalnog sloma.

Bivši slovački ministar je navodno odgovorio sa svog zvaničnog ministarskog i-mejla, rekavši da je već dovoljno čuo o toj temi tokom dana.

Epstajn je takođe, prema izveštajima, pisao o Lajčaku bivšem Trampovom savetniku i strategu Stivu Benonu u martu 2018. godine.

U jednom od mejlova, Epstajn je Lajčaka spomenuo u familijarnoj formi kao "Miro" i sugerisao da bi on mogao da vodi neki "evropski projekat".

(Sputnjik)