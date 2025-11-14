"RUSI IMALI PRORAČUNAT NAPAD" Zelenski: Koristisili su 430 dronova i 18 raketa, četiri osobe poginule, desetine ranjeno (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je broj žrtava napada na Kijev porastao na četiri osobe, kao i da je desetine ljudi povređeno, uključujući decu i trudnicu.
"Naše službe za hitne slučajeve rade na mestima ruskih udara od sinoć. Gnusno granatiranje. Do sada se zna da su desetine ljudi povređene, uključujući decu i trudnicu. Nažalost, četiri osobe su poginule. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima“, naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.
Istakao je da su tokom napada Rusi koristili oko 430 dronova i 18 raketa.
Glavni pravac udara, prema rečima Zelenskog, bio je Kijev, a pogođene su Kijevska, Harkovska i Odeska oblast.
Zelenski je naglasio da je "ovo bio posebno proračunat napad kako bi se nanela što veća šteta ljudima i civilnoj infrastrukturi".
"Ukrajina odgovara na ove udare dugog dometa, a svet mora da zaustavi ove napade na živote sankcijama. Rusija i dalje može da prodaje naftu i gradi svoje šeme. Sve to mora biti prekinuto“, poručio je Zelenski.
(Ukrinform)
Preporučujemo
ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve
09. 11. 2025. u 17:18
ZELENSKI U PANICI: Rusija napala ukrajinski energetski sektor sa 450 dronova i 45 raketa
08. 11. 2025. u 09:40
PRITISAK NA RUSIJU KLjUČ REŠENjA? Važan razgovor Zelenskog i Makrona
20. 10. 2025. u 11:40
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)