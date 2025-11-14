Svet

"RUSI IMALI PRORAČUNAT NAPAD" Zelenski: Koristisili su 430 dronova i 18 raketa, četiri osobe poginule, desetine ranjeno (VIDEO)

Đorđe Grmuša

14. 11. 2025. u 09:13

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je broj žrtava napada na Kijev porastao na četiri osobe, kao i da je desetine ljudi povređeno, uključujući decu i trudnicu.

"Naše službe za hitne slučajeve rade na mestima ruskih udara od sinoć. Gnusno granatiranje. Do sada se zna da su desetine ljudi povređene, uključujući decu i trudnicu. Nažalost, četiri osobe su poginule. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima“, naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.

Istakao je da su tokom napada Rusi koristili oko 430 dronova i 18 raketa.

Glavni pravac udara, prema rečima Zelenskog, bio je Kijev, a pogođene su Kijevska, Harkovska i Odeska oblast.

Zelenski je naglasio da je "ovo bio posebno proračunat napad kako bi se nanela što veća šteta ljudima i civilnoj infrastrukturi".

"Ukrajina odgovara na ove udare dugog dometa, a svet mora da zaustavi ove napade na živote sankcijama. Rusija i dalje može da prodaje naftu i gradi svoje šeme. Sve to mora biti prekinuto“, poručio je Zelenski.

