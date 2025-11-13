OKONČANA ISTORIJSKA BLOKADA DUGA 43 DANA: Tramp potpisao zakon o finansiranju vlade

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je zakon o finansiranju vlade, čime je okončana istorijska blokada od 43 dana koja je izazvala finansijske poteškoće za federalne službenike, zastoje na aerodromima i duge redove ispred banaka hrane, preneo je jutros AP.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

On je za blokadu optužio demokrate i pozvao birače da to "ne zaborave na narednim izborima".

Ceremonija potpisivanja održana je nekoliko sati nakon što je Predstavnički dom usvojio zakon većinom od 222 glasa prema 209, dok je Senat meru odobrio ranije u ponedeljak.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tokom rasprave u Kongresu o zakonu, republikanci su optužili demokrate da su namerno izazvali "bol" građanima radi političke koristi, dok su demokrate istkale da republikanci štite interese bogatih.

"Ova borba nije završena", poručio je lider demokrata Hakim Džefris.

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson rekao je da su republikanci "uradili svoj deo posla", dok su demokrate kritikovale to što su poreske olakšice za bogate donete ranije ove godine, a subvencije za zdravstvenu zaštitu ostale bez rešenja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Mera obuhvata finansiranje tri budžetska zakona i produžava ostatak finansiranja vlade do 30. januara. Predviđa i da republikanci do sredine decembra održe glasanje o produženju subvencija za zdravstvenu zaštitu, bez garancije o ishodu.

Zakon poništava otpuštanja saveznih službenika sprovedenih tokom blokade, obezbeđuje im plate po njenom okončanju i sprečava nova otpuštanja do januara. Ministarstvu poljoprivrede obezbeđuje se finansiranje ključnih programa pomoći u hrani do kraja budžetske godine. Paket uključuje 203,5 miliona dolara za bezbednost članova Kongresa i dodatnih 28 miliona za zaštitu sudija Vrhovnog suda.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3