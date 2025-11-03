OGLASIO SE PEKING: Evo šta kažu na optužbe SAD o tajnim nuklearnim probama

KINA je demantovala optužbe Sjedinjenih Američkih Država o tajnim nuklearnim probama, navodeći da se strogo pridržava Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i politike da ga neće prva upotrebiti, saopštila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning na redovnom brifingu.

Foto: AP

Ona je istakla da je Kina spremna da sarađuje sa drugim zemljama kako bi očuvala autoritet Sporazuma o zabrani nuklearnih proba.

- Spremni smo da sarađujemo sa svim stranama kako bismo održali autoritet Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i osigurali međunarodno nuklearno razoružanje - rekla je diplomata, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa.

Mao Ning je dodala da se Kina, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i odgovorna država sa nuklearnim oružjem, pridržava puta mirnog razvoja, vodi politiku da neće upotrebiti nuklearno oružje prva, pridržava se odbrambene nuklearne strategije i strogo se pridržava svoje obaveze da obustavi nuklearne probe.

- Nadamo se da će Sjedinjene Američke Države takođe savesno ispunjavati svoje obaveze prema Sporazumu o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i obustavi nuklearnih proba i preduzeti konkretne korake za održavanje međunarodnog režima nuklearnog razoružanja i neširenja oružja, kao i za održavanje globalne strateške ravnoteže i stabilnosti - naglasila je Mao Ning.

Ranije je Tramp izjavio da su nuklearne probe potrebne kako bi se osigurala operativnost uređaja, zbog ispitivanja koje navodno vrše Rusija, Kina, Severna Koreja i Pakistan. Prema njegovim rečima, Rusija i Kina navodno vrše ispitivanja, ali ne govore o njima.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD