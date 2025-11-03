OGLASIO SE PEKING: Evo šta kažu na optužbe SAD o tajnim nuklearnim probama
KINA je demantovala optužbe Sjedinjenih Američkih Država o tajnim nuklearnim probama, navodeći da se strogo pridržava Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i politike da ga neće prva upotrebiti, saopštila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning na redovnom brifingu.
Ona je istakla da je Kina spremna da sarađuje sa drugim zemljama kako bi očuvala autoritet Sporazuma o zabrani nuklearnih proba.
- Spremni smo da sarađujemo sa svim stranama kako bismo održali autoritet Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i osigurali međunarodno nuklearno razoružanje - rekla je diplomata, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa.
Mao Ning je dodala da se Kina, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i odgovorna država sa nuklearnim oružjem, pridržava puta mirnog razvoja, vodi politiku da neće upotrebiti nuklearno oružje prva, pridržava se odbrambene nuklearne strategije i strogo se pridržava svoje obaveze da obustavi nuklearne probe.
- Nadamo se da će Sjedinjene Američke Države takođe savesno ispunjavati svoje obaveze prema Sporazumu o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba i obustavi nuklearnih proba i preduzeti konkretne korake za održavanje međunarodnog režima nuklearnog razoružanja i neširenja oružja, kao i za održavanje globalne strateške ravnoteže i stabilnosti - naglasila je Mao Ning.
Ranije je Tramp izjavio da su nuklearne probe potrebne kako bi se osigurala operativnost uređaja, zbog ispitivanja koje navodno vrše Rusija, Kina, Severna Koreja i Pakistan. Prema njegovim rečima, Rusija i Kina navodno vrše ispitivanja, ali ne govore o njima.
(Sputnjik)
