KRVAVI PIR U VELIKOJ BRITANIJI: Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu, uhapšene dve osobe

DESETORO ljudi sinoć je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, a policija je saopštila da je reč o "značajnom incidentu" i potvrdila da će antiterorističke jedinice podržati istragu.

Foto Tanjug/AP/James Manning

Devetoro ranjenih je prevezeno u bolnicu sa povredama opasnim po život, dok je jedna osoba hospitalizovana sa lakšim povredama, prenosi jutros BBC.

Britanska policija je saopštila da radi na utvrđivanju okolnosti i motivima incidenta, kao i da je nacionalni kod "Plato" upotrebljen u odgovoru policijskih i hitnih službi na incident, navodi "Gardijan".

Incident se dogodio između stanica Stivenidž i Peterborou, zbog čega su sve železničke linije bile u prekidu, a Železnička kompanija LNER pozvala je sinoć ljude da "ne putuju" zbog "velikih poremećaja" u saobraćaju koji su posledica višestrukih ubadanja nožem u vozu za Hantingdon u Kembridžširu.

Lokalna policija je saopštila da su naoružane policijske snage upućene na stanicu Hantingdon nakon poziva juče u 19.39 časova.

"Naoružani policajci su zaustavili voz u Hantingdonu, gde su dva muškarca uhapšena", navodi policija.

Portparol policije Istočne Engleske je rekao da je policija pružila "obiman odgovor".

Jedan očevidac je rekao za BBC da je video muškarac kako izlazi iz voza sa krvavom rukom i kaže: "Imaju nož, bežite", nakon čega se srušio.

Drugi očevici navode da su videli kako osoba sa nožem juri ljude po vozu, a da je kasnije policija uperila oružje u muškarca koji je na peronu stajao sa velikim nožem, onesposobivši ga elektrošokerom.

Britanski premijer Kir Starmer je u objavi na platformi Iks rekao da je "zastrašujući incident u vozu blizu Hantingdona duboko zabrinjavajuć" i pozvao ljude da slede savete lokalnih vlasti.

"Moje misli su sa svima koji su pogođeni i hvala službama za hitne slučajeve na njihovoj reakciji. Svako ko se nalazi u tom području treba da sledi savete policije", kazao je Starmer.

(Tanjug)

