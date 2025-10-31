EKSPLOZIJA U AMERIČKOJ RAFINERIJI: Bukti vatra, ima povređenih
SNAŽNA eksplozija dogodila se danas u naftnoj rafineriji u američkoj saveznoj državi Nju Meksiko, a zvaničnici su naveli da ima povređenih.
Nakon eksplozije gust dim se nadvio iznad objekta, a na lice mesta stigle su vatrogasne i druge službe koje su uspele da ugase požar.
Kako je izjavio zvaničnik policije u gradu Artizja, u eksploziji niko nije smrtno stradao, ali ima povređenih, preneo je AP.
Predstavnica okružne zdravstvene službe, Dženifer Armendariz, potvrdila je da ima povređenih osoba, ali nije mogla da navede tačan broj.
Zvaničnici su upozorili lokalno stanovništvo da izbegava raskrsnicu oko rafinerije kako bi tu mogao da sleti helikopter medicinske službe.
Lokalne vlasti su navele da se dim kasnije razišao, kao i da su okolni putevi ponovo otvoreni.
Direktor rafinerije “Sinkler Navaho” za sada se nije oglasio povodom incidenta.
Na sajtu ove kompanije navodi se da je njen kapacitet 100.000 barela sirove nafte dnevno, ali za sada nije jasno koliko se nafte nalazilo u pogonu u trenutku incidenta, navodi AP.
(Tanjug)
