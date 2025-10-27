TURSKA KUPILA 20 LOVACA: Velike Britanije prodala svoje avione Jurofajter Tajfun

BRITANSKI premijer Kir Starmer i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan potpisali su danas u Ankari sporazum po kome je Turska kupila od Britanije 20 vojnih aviona Jurofajter Tajfun.

Foto Vikipedija

Vrednost ove akvizicije je osam milijardi britanskih funti, što odgovara iznosu od 10,7 milijardi dolara, prenosi Rojters.

Predsednik Turske rekao je da je njegova zemlja odlučna da ojača ekonomske odnose sa Velikom Britanijom i poveća obim svoje trgovine sa njom na 30 milijardi dolara u početku, a zatim na 40 milijardi dolara.

-Propisi o implementaciji u vezi sa nabavkom borbenih aviona Jurofajter Tajfun potpisani su tokom međudelegacijskih sastanaka. Verujem da će ova saradnja sa Ujedinjenim Kraljevstvom otvoriti vrata i zajedničkim projektima u odbrambenoj industriji. Ovaj sporazum vidim kao novi znak strateških odnosa između nas kao dva bliska saveznika, rekao je Erdogan, prenosi Anadolija.

Starmer je, kako navodi turska novinska agencija, rekao da će sporazum o borbenom avionu Jurofajter sa Turskom produbiti i povećati bezbednost u NATO-u, kao i da će povećati bilateralnu saradnju u odbrambenoj industriji.

U julu su Turska i Velika Britanija potpisale preliminarni ugovor o kupovini 40 aviona Tajfun, koji su odobrili članovi konzorcijuma Jurofajter, uključujući Nemačku, Italiju i Španiju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć