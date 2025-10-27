PRVA REAKCIJA RUSKOG MSP-A: Evo šta kažu o testiranju rakete "Burevestnik"

ISPITIVANjE nuklearne krstareće rakete „Burevestnik“ sprovedeno je u potpunom skladu sa međunarodnim obavezama Rusije, izjavio je zamenik direktora Departmana za pitanja neširenja i kontrole naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Konstantin Voroncov tokom zasedanja Prvog komiteta Generalne skupštine UN.

- Što se tiče pomenutog ispitivanja, želimo da podsetimo američke delegate da je ono izvedeno u potpunom skladu sa našim međunarodnim obavezama - rekao je Voroncov.

Diplomata je dodao da je Rusija spremna da predloži Sjedinjenim Državama početak pregovora o sprečavanju trke u naoružanju u kosmosu, ali da Vašington blokira te razgovore i ne dozvoljava da oni uopšte počnu.

Voroncov je ukazao da Moskva vidi sve veće rizike od pretvaranja svemira u "prostor agresije i rata".

Prema njegovim rečima, neke zapadne zemlje otvoreno sprovode politiku raspoređivanja oružja u svemiru i korišćenja kosmosa za vojne svrhe, nastojeći da postignu vojnu nadmoć.

- Jasan primer su napori SAD na projektu „Zlatna kupola za Ameriku“, koji podrazumeva sveobuhvatni razvoj komponenti globalne protivraketne odbrane, uključujući i orbitalne sisteme presretanja. Takvi potezi ozbiljno ugrožavaju dugoročnu stabilnost mirnodopske kosmičke aktivnosti i mogu dovesti do oštre destabilizacije i nove trke u naoružanju u svemiru - istakao je Voroncov.

Putin: Ispitano oružje bez presedana

U nedelju je predsednik Vladimir Putin posetio komandni punkt Ujedinjene grupacije snaga, gde je saopštio da je Rusija završila testiranje krstareće rakete neograničenog dometa „Burevestnik“.

Sa svoje strane, načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvestio je predsednika da je lansiranje izvedeno 21. oktobra i da je raketa za 15 sati preletela 14.000 kilometara.

Putin je naglasio da su ključni zadaci testiranja uspešno ostvareni, ali da predstoji još veliki posao kako bi sistem bio postavljen na borbeno dežurstvo.

On je dodao da su krstareće rakete sa nuklearnim pogonom jedinstveno oružje kakvo ne poseduje nijedna druga zemlja na svetu.

(RIA)