Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

27. 10. 2025. u 15:34

ZEMLjOTRES jačine šest stepeni Rihterove skale pogodio je danas istok ostrvske države Dominika u Karipskom moru, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta.

Foto: Novosti

Do potresa je došlo na oko 240 kilometara udaljenosti od glavnog grada Rozo.

Epicentar potresa bio je na oko devet kilometara dubine.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami.

 

(Tanjug)

