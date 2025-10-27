PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine šest stepeni Rihterove skale pogodio je danas istok ostrvske države Dominika u Karipskom moru, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog instituta.
Do potresa je došlo na oko 240 kilometara udaljenosti od glavnog grada Rozo.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, a nije izdato ni upozorenje na cunami.
(Tanjug)
