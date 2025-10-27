Svet

VIRTUELNA MINISTARKA SADA I - "TRUDNICA": Članica albanske vlade za veštačku inteligenciju čeka čak 83 nasledika

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

27. 10. 2025. u 13:30

ALBANSKI premijer ne prestaje da šokira svet svojim objavama. Nedavno je saopštio da mu je ministarka za veštačku inteligenciju avatar Diela, a sada - da je "trudna sa 83 beba"! Ova bizarna tvrdnja odnosi se, zapravo, na stvaranje na desetine asistenata, po jednog za svakog poslanika Socijalističke partije, kako objašnjava idejni tvorac ovog projekta.

Foto: Novosti

Za razliku od tradicionalnih ministara za veštačku inteligenciju, Diela, čije se ime prevodi kao Sunce, i sama je entitet veštačke inteligencije, svojevrsna digitalna kreacija algoritama i piksela, prikazana kao žena obučena u tradicionalnu albansku odeću. Imenovana za prvu ministarku vlade na svetu koja nije čovek, Diela ima punu odgovornost za javne tendere. Rama tvrdi da njen nadzor garantuje potpunu transparentnost i sprečava zloupotrebu javnih sredstava.

Govoreći na Berlinskom globalnom dijalogu, Rama je opisao inicijativu kao smeo tehnološki potez. "Danas smo preuzeli veliki rizik sa Dielom ovde i odlično smo se pokazali", pohvalio se lider iz Tirane. Po njegovim rečima, ova digitalna deca, biće pomoćnici parlamentarcima, koji će se starati da oni budu informisani o svakoj diskusiji i događaju u skupštini.

- Asistenti će prisustvovati parlamentarnim sednicama, beležiti sve što se dešava i savetovati poslanike o stvarima koje su možda propustili - kazao je Rama napominjući da će "ova deca naslediti znanje svoje majke", koje će demonstrirati na Dielenih dodatnih 83 ekrana.

Rama je rekao da se očekuje da će sistem biti potpuno funkcionalan do kraja 2026. godine. Objasnio je da će asistenti sa veštačkom inteligencijom delovati kao digitalni pomoćnici poslanicima, sposobni da ih obaveštavaju o diskusijama koje propuštaju i savetuju ih kako da reaguju tokom debata.

