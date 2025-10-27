Svet

"MI SE NE IGRAMO SA NJIMA..." Tramp prokomentarisao testiranje „burevestnika“ - Nove ruske rakete koja može leteti do 20.000 kilometara

В.Н.

27. 10. 2025. u 08:10

RUSIJA i Sjedinjene Američke Države se ne igraju međusobno, rekao je američki predsednik Donald Tramp novinarima, komentarišući nedavno testiranje krstareće rakete „burevestnik“.

Foto: Tanjug

„Oni se ne igraju sa nama, a ni mi se ne igramo sa njima“, rekao je Tramp novinarima u svom avionu.

On je prokomentarisao i o mogućnosti uvođenja novih sankcija protiv Rusije.

„Saznaćete“, odgovorio je Tramp.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, izvestio je 26. oktobra predsednika Vladimira Putina da je raketa tokom testiranja provela oko 15 sati u vazduhu i preletela 14.000 kilometara, što, kako je naglasio, nije njen maksimum.

Tokom leta izvršeni su svi predviđeni vertikalni i horizontalni manevri, što je pokazalo visoke mogućnosti rakete da zaobiđe protivraketnu i protivvazduhoplovnu odbranu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

