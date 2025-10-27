AMERIČKI SENATOR UPOZORAVA: "Kopneni napad na Venecuelu je realna mogućnost"
AMERIČKI senator Lindzi Grejem izjavio je sinoć da je kopneni napad Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu "realna mogućnost".
- Mislim da je predsednik Tramp jasno poručio da je Nikolas Maduro, predsednik Venecuele, trgovac drogom i da je vreme da ode. Predsednik Tramp je rekao da su Venecuela i Kolumbija predugo bile sigurna utočišta za narkoteroriste - rekao je Grejem u nedelju u emisiji 'Suočimo se sa nacijom sa Margaret Brenan' na televiziji CBS.
Nagovestio je da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da "proširi" vojne operacije u regionu, dodajući da Tramp radi "pravu stvar".
- Tramp mi je juče rekao da planira da izvesti članove Kongresa kada se bude vratio iz Azije o potencijalnim budućim vojnim operacijama protiv Venecuele i Kolumbije. Podržavam tu ideju - rekao je Grejem.
On je naveo i da će Kongres biti informisan o planovima za kopnene operacije, naglasivši da se ne radi o invaziji, ali je ponovo pozvao na smenu predsednika Madura.
Iako Ustav SAD daje Kongresu isključivo pravo da objavi rat, Grejem tvrdi da Trampova administracija ima ovlašćenja da sprovede udare.
- Senatori zaslužuju više informacija i dobiće ih, ali ne postoji obaveza da Kongres objavi rat pre nego što predsednik kao vrhovni komandant može da upotrebi silu. Panama i Grenada su primeri gde su republikanski predsednici delovali da zaštite američki narod - naglasio je republikanski senator.
U jeku porasta tenzija, SAD izvode vazdušne napade na venecuelanske i kolumbijske brodove u Karibima i u Tihom okeanu, a Trampova administracija tvrdi da izvodi ciljane napade na brodove za prevoz droge i članova kartela.
Od 2. septembra do danas najmanje 43 osobe su poginule u američkim napadima na 10 brodova u Karipskom moru i u istočnom Pacifiku, navode američki mediji.
