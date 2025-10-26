CELA AMERIKA I EVROPA NA NIŠANU: Šta je najnovija ruska raketa "burevestnik", od koje strepi čitav svet?
"BUREVESTNIK" je krstareća raketa na nuklearni pogon sa neograničenim dometom, rekao je danas vojni stručnjak Jurij Knutov za RT.
Prema njegovim rečima, raketu pokreće mali, kompaktni nuklearni reaktor koji zagreva vazduh koji ulazi u nju. Ovaj vazduh se izbacuje iz rakete, stvarajući mlaz koji je pokreće.
- Tokom testiranja, raketa je prešla 14.000 kilometara za 15 sati, što znači prosečnu brzinu od oko 1.000 kilometara na sat. Otporna je na sisteme protivraketne odbrane. Misija rakete se može promeniti u vazduhu, što znači da ako je cilj već uništen, raketa može ponovo da cilja drugu metu - objasnio je Knutov.
Takođe je napomenuo da 14.000 kilometara nije najveći domet rakete.
- Potencijalno bi mogao da pokrije do 20.000 kilometara, a do ekvatora je 40.000 kilometara. To znači da bi "burevestnik" mogao da pogodi bilo koju tačku na Zemlji - objasnio je on i dodao da će raketa biti masovno proizvođena.
Stručnjak je takođe pojasnio da je demonstracija rakete izvedena kao odgovor na moguću isporuku raketa "tomahavk" Ukrajini.
- U jednom trenutku, raketa je lansirana, delimično, da bi se sprečilo raspoređivanje raketa srednjeg dometa, krstarećih raketa i tako dalje, blizu naših granica. Sada smo suočeni sa mogućnošću da se to dogodi. I ovo je naš blagovremeni odgovor. Preduzimamo korake kako bismo osigurali bezbednost naše zemlje. Raketa "burevestnik" je jedinstvena. Nijedna druga zemlja nema krstareću raketu poput nje. Verujem da će zemljama NATO-a trebati pet do deset godina da razviju sličnu raketu - zaključio je on.
Putin: Jedinstveno oružje koje niko na svetu nema
Ruski lider Vladimir Putin je posetio jedan od komandnih punktova združene grupe snaga i objavio da je testiranje "burevestnika" završeno, a da je ruski nuklearni štit dokazao svoju pouzdanost.
- To je jedinstveno oružje koje niko na svetu nema. Štaviše, odlično se sećam da kad smo objavili da razvijamo takvo oružje, stručnjaci na veoma visokom nivou su mi govorili da je to dobar cilj, značajan, ali da je u bližoj istorijskoj perspektivi neostvariv. A evo sada odlučujuća testiranja su završena - izjavio je Putin.
Šta su ranije govorili sa Zapada?
Zapadni stručnjaci su ranije dovodili u pitanje stratešku vrednost rakete i ruske tvrdnje da je uspešno testirana.
Otkako je prvi put najavljena 2018. godine, o ovoj raketi se često govorilo u vojnim krugovima u svetu.
- Krstareća raketa na nuklearni pogon dala bi Rusiji jedinstveno oružje sa interkontinentalnim dometom - zaključeno je u izveštaju Nacionalnog centra za vazdušnu i svemirsku obaveštajnu službu američkog Ratnog vazduhoplovstva iz 2021. godine, prenosi Bi-Bi-si na srpskom.
Smatra se da raketu, koju NATO naziva kodnim imenom „Skajfol", pokreće nuklearni reaktor, koji bi trebalo da se aktivira nakon što je pojačivači raketa na čvrsto gorivo lansiraju u vazduh.
U prošlogodišnjoj istrazi novinske agencije Rojters identifikovan je objekat 475 kilometara severno od Moskve kao verovatno mesto lansiranja rakete.
Koristeći satelitske snimke iz avgusta 2024. godine, analitičar Deker Evelet rekao je Rojtersu da je identifikovao devet horizontalnih lansirnih rampi u izgradnji na toj lokaciji.
