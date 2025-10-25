Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

25. 10. 2025. u 21:30

ZEMLjOTRES magnitude 3,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je danas u subotu, 25. oktobra 2025. godine u 19:51 časova, na području Krita, najvećeg ostrva u Grčkoj.

ПРИЈАВЉЕН СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.0381 i dužine 26.8002, istočno od grada Herakliona.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 13.3 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

