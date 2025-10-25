SKANDAL POTRESAO FRNCUSKU: Brižit Makron registrovana na sajtu poreske uprave pod muškim imenom
SUPRUGA francuskog predsednika Emanuela Makrona Brižit otkrila je da je registrovana na veb-sajtu poreske uprave pod muškim imenom Žan-Mišel, objavio je Tristan Brome, šef kabineta francuske prve dame za kanal "BFMTV", a prenosi agencija RIA Novosti.
"Gospođa Makron, kao i mnogi Francuzi, spremila se da pristupi svojoj ličnoj stranici na veb-sajtu poreske uprave. Prijavila se i videla u gornjem desnom uglu da ne piše "Brižit Makron", već "Žan-Mišel, takozvana Brižit Makron'", rekao je Brome, napominjući da je tada doživela potpuni šok.
On navodi da su ponovo pokušali da se prijave na njen nalog, ali je rezultat ostao isti.
Brižit Makron je stoga podnela žalbu kako bi se sprovela istraga i utvrdilo "odakle je to došlo", dodao je Brome.
Šef kabineta Makronove supruge izjavio je da su istražitelji već "identifikovali dve osobe", ali nije pružio nikakve detalje.
Kako prenosi ovaj televizijski kanal, incident je posejao paniku u Jelisejskoj palati.
Makronovi traže suđenje pred porotom i odštetu. Njihov advokat, Tom Kler, izjavio je da su spremni da lično putuju u Sjedinjene Države kako bi prisustvovali ročištu. Takođe je izjavio da su Makronovi spremni da američkom sudu predstave fotografije i "naučne" dokaze koji potvrđuju da je Brižit rođena kao žena.
(Sputnjik)
