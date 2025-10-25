KINU POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Potres 5,2 stepena po Rihteru u blizini granice sa Severnom Korejom

ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena po Rihteru pogodio je danas područje Kine u blizini granice sa Severnom Korejom, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Novosti

Zemljotres je pogodio grad Hunčun u kineskoj provinciji Đilin. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 560 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

