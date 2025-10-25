Svet

VAŠINGTON SPREMA NOVI UDAR NA MOSKVU: Zamrznuta ruska imovina pretvara se u oružje za Kijev

В.Н.

25. 10. 2025. u 14:58

U Vašingtonu su se vodile interne diskusije o upotrebi zamrznute ruske imovine, prenosi Rojters, pozivajući se na američke zvaničnike.

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa pripremila je dodatne sankcije koje bi mogla uvede Rusiji, navodi Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika i još jednu osobu upoznatu sa situacijom.

- Američki zvaničnici su takođe rekli evropskim kolegama da podržavaju korišćenje zamrznute ruske imovine od strane EU za kupovinu američkog oružja za Kijev - piše Rojters pozivajući se na svoje izvore. 

Osim toga, u tekstu dodaju da su se u Vašingtonu vodili interni razgovori o korišćenju ruske imovine koja se nalazi u SAD za podršku Ukrajini u sukobu.

Zemlje Evropske unije se ne slažu oko načina korišćenja predloženog kredita za Kijev, finansiranog zamrznutom ruskom imovinom. Do razdora je došlo jer neke članice insistiraju na ograničavanju potrošnje na oružje evropske proizvodnje, dok druge žele da se uključi i američko oružje, pisao je ranije "Politiko". 

Zvaničnici EU raspravljaju o "kreditu" od oko 140 milijardi evra (162 milijarde dolara) za Ukrajinu, koji bi trebalo da bude garantovan ruskom imovinom koju je Zapad zaplenio nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine.

(RT Balkan)

