PUCNJAVA U AMERICI: Najmanje dvoje mrtvih, 13 povređenih

NAJMANjE je dvoje mrtvih, a veliki broj povređenih nakon pucnjave na žurki u kojoj je najmanje 13 ljudi pogođeno hicima iz vatrenog oružja.

Pucnjava se desila u Severnoj Karolini, u subotu rano ujutru.

- U ovom trenutku znamo da je 13 upucanih, dvoje mrtvih, a nekoliko ljudi u veoma ozbiljnom stanju, lekari im se bore za život - rekli su iz policije. Office reported.

Policija je saopštila da je pucnjava bila na ogromnoj žurki, a da je nakon prvih hitaca čak 150 ljudi se razbežalo i nije dočekalo dolazak snaga reda na lice mesta.

