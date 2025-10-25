Svet

PUCNJAVA U AMERICI: Najmanje dvoje mrtvih, 13 povređenih

В.Н.

25. 10. 2025. u 14:32

NAJMANjE je dvoje mrtvih, a veliki broj povređenih nakon pucnjave na žurki u kojoj je najmanje 13 ljudi pogođeno hicima iz vatrenog oružja.

ПУЦЊАВА У АМЕРИЦИ: Најмање двоје мртвих, 13 повређених

Foto Shutterstock

Pucnjava se desila u Severnoj Karolini, u subotu rano ujutru.

- U ovom trenutku znamo da je 13 upucanih, dvoje mrtvih, a nekoliko ljudi u veoma ozbiljnom stanju, lekari im se bore za život - rekli su iz policije.  Office reported.

Policija je saopštila da je pucnjava bila na ogromnoj žurki, a da je nakon prvih hitaca čak 150 ljudi se razbežalo i nije dočekalo dolazak snaga reda na lice mesta.

(Telegraf)

