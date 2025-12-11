TINEJDŽER UPAO BAKI U KUĆU, PA JOJ PRETIO NOŽEM: Uhapšen maloletnik u Ivanjici

U OKOLINI Čačka uhapšen je tinejdžer (15) zbog sumnje da je uz pretnje nožem upao u kuću bake (89) i navodno je opljačkao.

Policajci u Ivanjici rasvetlili su razbojništvo i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv tinejdžera (15) iz okoline Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, on je 7. decembra ove godine, uz pretnju nožem, ušao u kuću žene (89) i ukrao joj novac.

