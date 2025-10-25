FON DER LAJEN OBJAVILA: EU razvija plan za smanjenje zavisnosti od kritičnih sirovina iz ove supersile

EVROPSKA unija razvija novi plan za smanjenje svoje zavisnosti od kritičnih sirovina iz Kine, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Foto: TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Ona je kritikovala zvanični Peking zbog proširenih ograničenja na izvoz kritičnih sirovina, prenosi Rojters. Evropska unija već godinama pokušava da smanji svoju zavisnost od uvoza kritičnih sirovina iz Kine, uključujući i sirovine koje su potrebne za prelazak na čistiju energiju, odbrambeni sektor i proizvodnju električnih vozila, navodi agencija.

Fon der Lajenova je rekla da će EU nastojati da ubrza sklapanje partnerstava za kritične sirovine sa zemljama poput Australije, Kanade, Čilea, Grenlanda, Kazahstana, Uzbekistana i Ukrajine.

- Cilj je obezbediti pristup alternativnim izvorima kritičnih sirovina za naše evropske industrije na kratki, srednji i dugi rok - rekla je predsednica Evropske komisije na konferenciji u Berlinu.

Ovaj model je nazvan RESourceEU, a biće sličan planu koji je EU razvila nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine u nameri da smanji svoju zavisnost od ruskih energenata, objasnila je Fon der Lajen.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć