ŠEF RUSKOG FONDA ZA DIREKTNE INVESTICIJE: Ne isključujem novu razmenu zatvorenika između Rusije i SAD
KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RFDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, nije isključio novu razmenu zatvorenika između Rusije i SAD, navodeći da su pregovori o ovoj temi u toku.
(ria.ru)
