ŠEF RUSKOG FONDA ZA DIREKTNE INVESTICIJE: Ne isključujem novu razmenu zatvorenika između Rusije i SAD

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 10. 2025. u 22:22

KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RFDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, nije isključio novu razmenu zatvorenika između Rusije i SAD, navodeći da su pregovori o ovoj temi u toku.

Foto: Tanjug


-I postoje neke ideje u vezi sa drugim širokim razmenama koje bi mogle da se održe, možda ne toliko za slučajeve visokog profila, koliko za rutinske. Mislim da se vode neke diskusije, rekao je Dmitrijev u intervjuu sa novinarkom Larom Logan.

(ria.ru)

