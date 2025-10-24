SU-30 U BORBI SA F-35: Indijski lovci vežbali napad na britanski nosač aviona Princ of Vels (VIDEO)

UPUTSTVA indijskim pilotima lovaca bila su kristalno jasna – „Ciljajte HMS Princ od Velsa“ u Arapskom moru.

Foto IAF

Za nekoliko sekundi, desetak indijskih lovaca, uključujući osam Su-30MKI, indijski avion Il-78 i četiri Jaguara, poleteli su u vazduh kako bi probili odbrambeni štit HMS Princa od Velsa i izvršili simulirane vazdušne napade na vodeći britanski nosač aviona.

Izazvalo ih je pola tuceta britanskih stelt F-35B na brodu HMS Princa od Velsa.



Ovo je bila prva simulirana vazdušna bitka između indijskih Su-30 MKI, glavnog oslonca indijskog vazduhoplovstva, i britanskih F-35B, glavnih aviona na dva britanska nosača aviona, HMS Princ od Velsa i HMS Kraljica Elizabet.

Simulirana vazdušna bitka održana je u okviru vežbe Konkan 2025, fokusirajući se na odbranu nosača aviona HMS Princ od Velsa. Indijski Su-30 MKI i Jaguari, uz podršku aviona AEW&C, vežbali su napade na britanski nosač aviona i Borbenu grupu nosača aviona 25 (CSG25).

Foto Royal Navy

RAF je naveo 22 mlaznjaka koji su učestvovali u scenariju, uključujući šest F-35B iz 617. eskadrile ukrcanih na HMS Princ od Velsa.

Prema RAF-u, službe su vežbale „četiri vazdušne borbe“ i „tri tipa misije“.

Simulirana vazdušna vežba – prva te vrste – pomogla je Kraljevskoj mornarici i IRA da međusobno testiraju taktiku, veštine, sisteme naoružanja, senzore i interoperabilnost.

Poznato je da, pored Rusije, Su-30 „Flankeri“ koriste i kineske NOAK (PLAAF). PLAAF takođe koristi lokalno proizvedenu varijantu Su-30, J-16.

U saopštenju za štampu, Kraljevska mornarica je navela: „Indijski piloti su se borili sa britanskim vrhunskim pilotima visoko iznad Arapskog mora dok je britanska udarna grupa nosača aviona završila svoju posetu velikom vežbom anglo-indijskeih vazdušnih snaga.“

-Pola tuceta F-35B je delovalo kao štit nosača aviona, dok je desetak indijskih brzih mlaznjaka – osam Su-30 'Flankera' i četiri Jaguara, uz pomoć aviona Il-78 – pokušalo da probije odbrambeni štit kako bi izvršilo simulirane udare na vodeći brod, kao i na njegovu pratnju.

-Za vazdušne snage obe nacije, simulirane borbe su omogućile osoblju da testira individualne veštine, sisteme naoružanja i senzore, plus taktiku, posebno protiv aviona sa kojima se obično ne susreću, navodi se.

Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF) je saopštilo da je to bio „prvi sukob britanskog nosača aviona sa Flankerima kojima je testirana fuzija, agilnost i taktika“.Iako rezultati manevara ostaju poverljivi, nije ih teško pogoditi.

Kao stelt lovac pete generacije, F-35B ima jasnu prednost u borbi van vizuelnog dometa (BVR). Međutim, u bliskim vazdušnim borbama, Su-30 MKI može biti podjednako smrtonosan.

Zahvaljujući pogonu svoja dva motora, Su-30 MKI ima bolji potisak i brzinu. Njegova maksimalna brzina je 2,0 Maha, dok je kod F-35B 1,6 Maha.

Slično tome, Su-30 može da proizvede potisak od 55.000 lb u odnosu na 41.000 lbf kod F-35B. Štaviše, ruski Su-30 je optimizovan za super manevarsku sposobnost.

Skoro tri eskadrile indijskih Su-30 MKI, visoko modifikovane verzije ruskog Su-30, takođe su integrisane sa BraMosom, zajedničkom indijsko-ruskom nadzvučnom krstarećom raketom.

Su-30 MKI su glavni oslonac indijskog ratnog vazduhoplovstva. Indija ima 260 Su-30 MKI i naručila je još 12 u decembru 2024. godine.

Exercise #BersamaLima has wrapped up! 🤝



Over two weeks, the UK joined Malaysia, Singapore, Australia and New Zealand for training across sea, air and land.



The @COMUKCSG is now heading to India for further defence engagement.#CSG25 pic.twitter.com/8Qk2T7sL04 — Royal Navy (@RoyalNavy) October 6, 2025

Jaguar indijskog ratnog vazduhoplovstva je još jedan „avion za duboko prodiranje“. Primetno je da ga njegova plitka penetracija čini jednako neprimetnim kao F-35B i F-22 Raptor pod određenim uglovima.

IAF Jaguari su nadograđeni na DARIN-III standarde, koji sadrže AESA radar, AAM (rakete vazduh-vazduh) nove generacije, ASM (protivbrodske rakete), naoružanje sa senzorima i LGB-ove produženog dometa.



DARIN III uključuje računar misije otvorene arhitekture, multifunkcionalne displeje, sistem motora i instrumenata za let, novi radar za upravljanje vatrom, geodetski sistem za korekciju visine i inercijalni navigacioni sistem sa višestrukom satelitskom navigacijom.

DARIN III Jaguari su takođe opremljeni izraelskim EL/M-2052, koji poboljšava njihovu otpornost na ometanje elektronskog ratovanja. Imajući više modula za predaju i prijem (TRM), od kojih svaki emituje na različitoj radio frekvenciji, EL/M-2052 takođe smanjuje verovatnoću upozorenja neprijateljskog radara. prijemnici.

Drugim rečima, Jaguar DARIN III je teže otkriti i ometati. Avionika DARIN-III podržava integraciju naprednih raketa vazduh-vazduh kao što su ASRAAM i pametne municije vazduh-zemlja kao što su rakete RAMPAGE, Maverick i Harpoon; precizno vođene municije Paveway; oružja Joint Standoff; i SAAW (pametno protivvazdušno oružje) koje je razvio DRDO.

Prema saopštenju za štampu Kraljevske mornarice (RN), vežbe su uključivale četiri vazdušne borbe, a IAF je morao da impresionira RN ovim probnim vežbama.

Vežbe su takođe uključivale tri posebna „tipa misija“. Međutim, nisu date dodatne informacije o ovim „specijalnim misijama“.

Foto Royal Navy

Poručnik Danijel Randel, štabni oficir na brodu HMS Princ od Velsa, rekao je:

„Konkan je bio odlična prilika da vidim kako funkcionišu indijske oružane snage. Rad sa njihovom mornaricom i vazduhoplovstvom je jedinstveno iskustvo u mojoj dosadašnjoj karijeri.“

Posebno je napomenuti da je ovo bila druga probna vežba Kraljevske mornarice ove godine protiv Su-30. Ranije u oktobru, F-35B Kraljevske mornarice leteli su sa Su-30 Kraljevskog malezijskog vazduhoplovstva tokom vežbe Bersama Lima 2025, koja je završena 6. oktobra.

U Bersama Limi su takođe učestvovale Australija, Novi Zeland i Singapur.

Zanimljivo je da su, samo nekoliko dana nakon ovih probnih vežbi, Indija i Velika Britanija potpisale sporazum prema kojem će instruktori indijskog vazduhoplovstva obučavati kadete Kraljevskog vazduhoplovstva.

Počev od sledeće godine, indijski „Top Gan“ će učiti britanske kadete kako da lete brzim mlaznjacima Hok T2 u RAF Valiju u Severnom Velsu. Napredni mlazni trenažer Hok T2 predstavlja idealan uvodni trenažer za pilote koji prelaze na avione na prvoj liniji fronta kao što su Jurofajter Tajfun i F-35B.

Konkan 2025 je bio deo operacije Hajmast, tokom koje je udarna grupa nosača aviona (CSG) Kraljevske mornarice, predvođena nosačem aviona HMS Princ od Velsa, bila na osmomesečnom raspoređivanju širom Indo-pacifičkog regiona, što je uključivalo putovanje kroz Mediteran i Bliski istok.

Ciljevi misije bili su da se izvedu vežbe sa saveznicima, demonstrira kolektivna odlučnost, prikažu britanska trgovina i industrija i potvrdi operativna spremnost britanske udarne grupe nosača aviona.

-Operacija Hajmast je multinacionalno raspoređivanje koje predvodi Ujedinjena udarna grupa nosača aviona, pružajući Oružanim snagama Velike Britanije priliku da sprovedu veliko globalno raspoređivanje i šansu da vežbaju složene operacije zajedno sa partnerima i saveznicima u regionu, sa 12 drugih zemalja koje podržavaju raspoređivanje brodovima ili osobljem, navodi se u saopštenju za štampu Kraljevske mornarice.

Brod HMS Princ od Velsa nosi 24 lovca F-35B, kako iz Kraljevske mornarice, tako i iz Kraljevskog vazduhoplovstva, raspoređenih u 809. NAS (Pomorsku vazduhoplovnu eskadrilu) i 617. eskadrilu „Dambasters“.

Poznato je da je F-35B sa broda HMS Princ od Velsa bio „nasukan“ u indijskoj državi Kerala više od pet nedelja u junu ove godine, nakon što je morao da izvrši prinudno sletanje zbog tehničkog kvara.

(eurasiantimes.com/Sumit Ahlawat)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć