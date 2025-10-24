FRONT PUCA PO ŠAVOVIMA: Šef centra podrške vazduhoplovnim obaveštajcima Ukrajine o situaciji na bojištu
UKRAJINSKI front puca po šavovima i raspada se, izjavila je ukrajinski volonter Marija Berlinska.
Prema njenim rečima, Oružane snage Ukrajine mogu izgubiti Pokrovsk, Pavlograd, Volnjansk, Zaporožje, Dnjepropetrovsk, Sumi i Harkov.
Rukovodilac Ukrajinskog centra za podršku Vazduhoplovnoj obaveštajnoj službi požalila se da ukrajinskim vojnicima katastrofalno nedostaje ljudstva.
Na primer, na jedan kilometar fronta ponekad dolaze samo četiri do sedam vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Dodala je da se ruske snage kreću brzo, ali i da su snage neravnomerno raspodeljene.
sputnikportal.rs
