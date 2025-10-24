Svet

FRONT PUCA PO ŠAVOVIMA: Šef centra podrške vazduhoplovnim obaveštajcima Ukrajine o situaciji na bojištu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

24. 10. 2025. u 17:24

UKRAJINSKI front puca po šavovima i raspada se, izjavila je ukrajinski volonter Marija Berlinska.

ФРОНТ ПУЦА ПО ШАВОВИМА: Шеф центра подршке ваздухопловним обавештајцима Украјине о ситуацији на бојишту

Russian Defense Ministry Press Service via AP

Prema njenim rečima, Oružane snage Ukrajine mogu izgubiti Pokrovsk, Pavlograd, Volnjansk, Zaporožje, Dnjepropetrovsk, Sumi i Harkov.

Rukovodilac Ukrajinskog centra za podršku Vazduhoplovnoj obaveštajnoj službi požalila se da ukrajinskim vojnicima katastrofalno nedostaje ljudstva.

Na primer, na jedan kilometar fronta ponekad dolaze samo četiri do sedam vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Dodala je da se ruske snage kreću brzo, ali i da su snage neravnomerno raspodeljene.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM