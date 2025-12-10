OTKRIVENI DETALJI! Evo na koliko je potpisao ugovor Đoan Penjaroja sa Partizanom
SVE je već završeno!
Đoan Penjaroja je novi trenr Partizana. A sada su isplivali i detalji dogovora.
Đoan Penjaroja će u sledećih godinu i po dana sedeti na klupi Partizana, potvrdili su Meridian sportu izvori dobro upućeni u situaciju u Humskoj.
Trener sa evroligaškim iskustvom iz Barselone, Baskonije i Valensije najveće uspehe u karijeri postigao je sa Burgosom.
Klub sa severa Španije je pod Penjarojinim vođstvom bio dva puta prvak FIBA Lige šampiona (2020, 2021) i prvak Interkontinentalnog kupa FIBA.
