OTKRIVENI DETALJI! Evo na koliko je potpisao ugovor Đoan Penjaroja sa Partizanom

10. 12. 2025. u 11:39

SVE je već završeno!

ОТКРИВЕНИ ДЕТАЉИ! Ево на колико је потписао уговор Ђоан Пењароја са Партизаном

Đoan Penjaroja je novi trenr Partizana. A sada su isplivali i detalji dogovora. 

Đoan Penjaroja će u sledećih godinu i po dana sedeti na klupi Partizana, potvrdili su Meridian sportu izvori dobro upućeni u situaciju u Humskoj.

Trener sa evroligaškim iskustvom iz Barselone, Baskonije i Valensije najveće uspehe u karijeri postigao je sa Burgosom.

Klub sa severa Španije je pod Penjarojinim vođstvom bio dva puta prvak FIBA Lige šampiona (2020, 2021) i prvak Interkontinentalnog kupa FIBA.

