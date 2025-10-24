PREDSEDNIK EKVADORA DOBIO OTROVNE POKLONE: DŽemovi puni opasnih materija
VLASTI u Ekvadoru zvanično su potvrdile navodni pokušaj trovanja predsednika te zemlje Danijela Noboa Azina domaćim džemovima i napitkom od kakaa koji su mu dati kao poklon, u kojima su pronađene toksične hemikalije, prenosi El Kolombiano.
Incident se dogodio prošle nedelje u gradu Babahojo, tokom zvanične posete Noboe tom području, gde se sreo sa poljoprivrednim proizvođačima, kad je neidentifikovani preduzetnik predao predsednikovom timu paket od osam ručno izrađenih proizvoda.
Opasne materije pronađene su u dva džema, od tamarinda i od čokolade, i u misteli - napitku od kakaa, u kojima su tionil hlorid, hloretanol i antracen, potencijalno smrtonosne hemikalije. Do danas, ekvadorske vladine agencije nisu pružile dodatne detalje o napretku istrage, niti su identifikovani mogući osumnjičeni u ovom incidentu.
