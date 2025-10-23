ZELENSKI POZVAO EVROPSKE ZEMLJE: Dajte Ukrajini šansu da dobije rakete "Patriot"

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je danas učesnike samita EU da daju Ukrajini priliku da brže dobije sisteme "Patriot".

-Razgovarao sam sa predstavnicima vlade Sjedinjenih Američkih Država i odbrambenim kompanijama o sistemima Patriot. Čak i kada mi i Evropa platimo za ove sisteme i rakete za njih, i dalje postoji red čekanja za isporuke, neke zemlje su ispred nas. Pored toga, neke zemlje već imaju sisteme Patriot, ali, srećom, ne moraju da ih koriste onako kako mi to radimo. Predlažemo da promenimo redosled, rekao je Zelenski u obraćanju učesnicima sastanka Evropskog saveta koji se održava u Briselu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ako Ukrajina sada dobije sisteme "Patriot", biće spremna da ih vrati ili zameni "kada dođe red na nas".

-Molimo vas da budete fleksibilni sa našim potrebama protivvazdušne odbrane. U ratno vreme, očuvanje života mora da bude glavni prioritet, upozorio je Zelenski.

On je ranije rekao novinarima da Ukrajina i SAD pripremaju ugovor za isporuku 25 sistema "Patriot".

Tanjug

