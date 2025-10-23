Svet

"POSTOJI JEDNO ORUŽJE KOJE MENJA TOK RATA" Zelenski: Samo pogledajte koliko je Putin postao nervozan

Новости онлајн

23. 10. 2025. u 15:36

VOLODIMIR Zelenski jutros se obratio čelnicima na sastanku Evropskog veća, gde je istakao da postoji jedno oružje koje bi, kako je rekao, moglo "promeniti tok rata".

Foto: Profimedia

- Samo pogledajte koliko je Putin postao nervozan kada se ta tema pojavila, on razume da oružje dugog dometa može da promeni tok rata - rekao je Zelenski. 

Govoreći o vrstama takvog oružja, naveo je među ostalim i projektile "tomahavk".

Foto: Profimedia

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp zasad je odbio isporuku "tomahavka" Ukrajini, ali je zato sinoć potvrdio oštre sankcije ruskim naftnim divovima Rosnjeftu i Lukoilu.

Zelenski je zahvalio okupljenim čelnicima, ali je poručio da se odluka o zamrznutoj ruskoj imovini mora doneti što pre. Ako to bude odobreno, rekao je Zelenski, "značajan" deo tog novca iskoristio bi se za kupovinu evropskog oružja. 

