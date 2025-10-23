"POSTOJI JEDNO ORUŽJE KOJE MENJA TOK RATA" Zelenski: Samo pogledajte koliko je Putin postao nervozan

VOLODIMIR Zelenski jutros se obratio čelnicima na sastanku Evropskog veća, gde je istakao da postoji jedno oružje koje bi, kako je rekao, moglo "promeniti tok rata".

Foto: Profimedia

- Samo pogledajte koliko je Putin postao nervozan kada se ta tema pojavila, on razume da oružje dugog dometa može da promeni tok rata - rekao je Zelenski.

Govoreći o vrstama takvog oružja, naveo je među ostalim i projektile "tomahavk".

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp zasad je odbio isporuku "tomahavka" Ukrajini, ali je zato sinoć potvrdio oštre sankcije ruskim naftnim divovima Rosnjeftu i Lukoilu.

Zelenski je zahvalio okupljenim čelnicima, ali je poručio da se odluka o zamrznutoj ruskoj imovini mora doneti što pre. Ako to bude odobreno, rekao je Zelenski, "značajan" deo tog novca iskoristio bi se za kupovinu evropskog oružja.