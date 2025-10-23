NOVI PAKET SANKCIJA PROTIV RUSIJE: EU cilja rusku energetiku, banke i kriptovalute

EVROPSKA unija saopštila je danas da 19. paket sankcija protiv Rusije, koji je usvojila uključuje dodatnih 69 pojedinačnih lista i niz ekonomskih mera usmerenih na ključne sektore povezane sa ratom u Ukrajini, sa posebnim fokusom na energetiku, finansije i vojno-industrijski kompleks.

Foto AP

Paket takođe pojačava kontrolu nad kretanjem ruskih diplomata u EU i uvodi nove mere protiv odgovornih za, kako je navedeno, otmicu ukrajinske dece.

Među merama je zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (TPG) od januara 2027. za dugoročne ugovore, kao i pooštravanje sankcija protiv dva velika ruska proizvođača nafte - "Rosnjefta" i "Gasprom njefta", navedeno je u saopštenju Evropskog saveta.

Sankcije se šire i na entitete iz trećih zemalja, uključujući kineske rafinerije i trgovce naftom, kao i kompanije koje podržavaju rusku "flota iz senke".

Zabranjen je pristup lukama za 117 dodatnih brodova povezanih sa obilaženjem ograničenja na cenu ruske nafte.

Finansijski deo paketa uvodi zabrane transakcija sa osam banaka i trgovaca naftom iz Tadžikistana, Kirgistana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Hong Konga, kao i pet dodatnih ruskih banaka.

Takođe, zabranjena je saradnja sa ruskim Nacionalnim sistemom platnih kartica "Mir" i Sistemom brzih plaćanja (SBP).

Uvedene su i sankcije protiv entiteta koji koriste kriptovalute, posebno stabilnu valutu A7A5, povezanu sa finansiranjem ruske vojne kampanje.

EU dodatno cilja ruski vojno-industrijski kompleks i subjekte iz UAE i Kine koji isporučuju vojnu robu, dok su na listi i osobe povezane sa ratnim zločinima i nehumanim tretmanom ukrajinskih ratnih zarobljenika.

Takođe su uvedene restrikcije na izvoz tehnologija i materijala koji mogu doprineti vojnoj industriji Rusije.

Savet EU je dodatno pooštrio pravila kretanja ruskih diplomata unutar Šengenske zone, zahtevajući prethodno odobrenje za putovanja izvan zemlje akreditacije.

Poseban fokus stavljen je na borbu protiv prisilne deportacije i asimilacije ukrajinske dece, sa uvrštavanjem novih pojedinaca odgovornim za ove radnje na sankcionu listu.

Među dodatnim merama su i restrikcije na usluge poput veštačke inteligencije i komercijalnih svemirskih usluga koje se pružaju ruskim entitetima, kao i zabrana usluga povezanim sa turističkim aktivnostima u Rusiji.

Pored toga, sankcije su proširene i na Belorusiju, s ciljem ograničavanja njene podrške ruskim ratnim naporima, uključujući i dodatne mere za kontrolu platnih usluga i tehnologija.

Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas naglasila je da je cilj sankcija da otežaju finansiranje rata, ističući da "svaki evro koji se uskrati Rusiji je evro koji ne može da bude potrošen na rat".

Ona je dodala da ovo nije poslednji paket mera koje će EU preduzeti.

Evropski savet je potvrdio "nepokolebljivu" podršku Ukrajini i spremnost da nastavi pojačavanje pritiska na Rusiju, uz poziv na sveobuhvatan, pravedan i trajni mir zasnovan na međunarodnom pravu.

Tanjug

