MOLITVA ZA ISTORIJU: Kralj Čarls u Vatikanu sa papom Lavom (FOTO)

Kralj Čarls Treći, koji je i poglavar Anglikanske crkve, je prvi engleski prestolonaslednik, koji se javno molio sa papom Lavom Četrnaestim, posle prekida odnosa kada je Henri VIII bio u Londonu, a papa Klement VII u Rimu i kada je došlo do raskola.

Foto: AP/Andrew Medichini

Kraljica Elizabeta bila je prva koja je zvanično posetila Svetu Stolicu 1961. godine tokom vladavine pape Jovana XXIII, ali tom prilikom nije bilo zajedničke verske službe.

Kraljevski par Čarls i Kamila su se vratili u Rim posle šest meseci kada su se pozdravili sa veoma bolesnim papom Franjom. Sadašnji dolazak ne znači uobičajenu državnu posetu, reč je o epohalnom događaju i oči sveta su uperene na to: molili su se javno zajedno kralj i papa. Reč je o jedinstvenom gestu kojim se simbolično zatvara otvorena rana i ispisuje nova stranica između dve Crkve. Molitvi za koju se smatra da ulazi u istoriju.

RASKOL ZBOG ANE BOLEN Raskol se, inače, dogodio 1534. godine, kada je kralj Henri VIII želeo da poništi brak sa Katerinom od Aragona, kako bi oženio Anu Bolen. Papa je rekao „ne“ i odgovor kralja je bio „šizma“. Henri se distancirao od Rima i proglasio se poglavarem novorođene Engleske crkve, zaplenio crkvena dobra i osnovao Anglikansku zajednicu. Od tada britanska kruna i Sveta Stolica imaju veoma složene odnose. Molitva ne briše prošlost ali znači preokret gestom pomirenja.

Posle privatne audijencije, u Apostolskoj bibilioteci ispod Mikelanđelovih freski, usledila je ekumenijska molitva koju je predvodio nadbiskup Njujorka Stiven Kotrel. Britanski istoričar Hugo Vikers, blizak kraljevskoj porodici, ocenio je da ovakav gest znači veliki korak, jer je kralj uvek imao duboko i lično interesovanje za veru i međureligijski dijalog,što je pokazao i prilikom krunisanja kojem su prisustvovali predstavnici različitih veroispovesti.

Popodne kralj i kraljica odlaze u Baziliku Svetog Pavla, izvan zidina, gde će uslediti simboličan gest. Po odobrenju pape Lava, Čarlsu je dodeljena titula „kraljevski brat“, kao znak duhovnog zajedništva.

Foto: AP/Andrew Medichini

Pripremljeno mu je posebno sedište, ukrašeno kraljevskim grbom sa ugraviranim latinskim natpisom „Ut unum sint“, „da budu jedno“ i ostaće u Bazilici kao trajni zalog poštovanja između anglikanske i katoličke zajednice, a spremnog da ga mogu koristiti i njegovi naslednici.