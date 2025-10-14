(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) HAMAS JAVNO UBIJAO LJUDE NA ULICAMA GAZE: Žrtve su bile mučene pre pogubljenja

SNIMCI prikazuju više muškaraca s oružjem kako na javnom trgu, pred okupljenom masom, postrojavaju osam osoba sa vezanim rukama iza leđa.

Foto: EPA

Izveštaji o osobama koje je pogubio palestinski militantni pokret Hamas, kao i o razmeni vatre sa rivalskim snagama, danas su izazvali nemir u Pojasu Gaze i drugim mestima, samo dan pošto je potpisan teško postignut sporazum o prekidu vatre s Izraelom.

Video-snimak objavljen na platformi X prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mestu južno od grada Gaze, dok je događaj posmatrala velika gomila ljudi.

Očevici su putem telefona rekli nemačkoj agenciji DPA da je Hamas optužio pogubljene za saradnju s izraelskom vojskom.

Potvrđeno da je reč o Hamasu

BBC tvrdi da je verifikovao video-snimke koji prikazuju javno pogubljenje koje su tokom noći u Gazi izvršili naoružani pripadnici Hamasa.

Snimci prikazuju više muškaraca s oružjem kako na javnom trgu, pred okupljenom masom, postrojavaju osam osoba sa vezanim rukama iza leđa. Iako BBC nije uspeo da potvrdi identitet maskiranih napadača, neki od njih nose zelene trake na glavi, koje se povezuju sa Hamasom.

Nekoliko trenutaka kasnije, naoružani napadači otvaraju vatru i ubijaju svih osam osoba. Iz mase se čuju povici "Allahu Akbar" – što na arapskom znači "Bog je najveći" – dok napadači stoje pored tela.

Pogubljenje na glavnoj ulici u Gazi

Korišćenjem vidljivih oznaka sa snimaka i poređenjem izgleda ulica s javnim mapama potvrđeno je da je video snimljen na glavnoj saobraćajnici u gradu Gazi. Hamas je u saopštenju, bez ikakvih dokaza, naveo da su pogubljeni muškarci bili "kriminalci i izraelski saradnici".

Foto: Printskrin

Poslednjih dana u Gazi je izbilo unutrašnje nasilje, sa izveštajima o sukobima između Hamasa i rivalskih klanova unutar Pojasa Gaze. Tokom najnovijeg talasa nasilja prošlog vikenda, desetine su poginule kada su se naoružani pripadnici Hamasa sukobili s članovima porodice Dugmuš, moćnog klana iz Gaze.

U objavi na Fejsbuku, jedan član porodice Dugmuš nazvao je pogubljenja "kriminalnim činom".

DPA ističe da nije poznato po kom kriterijumu Hamas bira koga će pogubiti, s obzirom na to da ne postoje pravična suđenja. Na nekim snimcima vidi se da su žrtve očigledno bile mučene pre pogubljenja, ali autentičnost tih snimaka još uvek nije potvrđena.

Prema nepotvrđenim izveštajima, održana su hitna suđenja na kojima su pripadnici Hamasovog bezbednosnog aparata izrekli smrtne kazne.

Tramp dao zeleno svetlo

Američki predsednik Donald Tramp juče je izjavio da je Hamasu dato zeleno svetlo za sprovođenje unutrašnjih bezbednosnih operacija u Pojasu Gaze, rekavši da grupa želi da "zaustavi probleme", a "mi smo im dali odobrenje na određeni vremenski period".

Foto: Profimedia

Palestinska militantna grupa, koja se prema Trampovom mirovnom planu mora razoružati i prestati da upravlja Gazom, rasporedila je unutrašnje bezbednosne snage u delovima priobalne enklave nakon što je u petak stupilo na snagu primirje. Naveli su da žele da zaustave bezakonje i pljačku i spreče bezbednosni vakuum.

Nakon delimičnog povlačenja izraelske vojske prošle nedelje i početka primirja u petak popodne, pojavili su se izveštaji o pucnjavi između Hamasovih jedinica i rivalskih bandi. Različiti izvori navode i nekoliko desetina smrtnih slučajeva.

"Oni žele da zaustave probleme"

Na pitanje novinara u predsedničkom avionu Air Force One o izveštajima da Hamas deluje kao policija i puca na rivale, Tramp je odgovorio:

"Oni žele da zaustave probleme i bili su otvoreni u vezi s tim, a mi smo im dali odobrenje na određeni vremenski period".

- Imate oko dva miliona ljudi koji se vraćaju u razorene zgrade i može se dogoditi mnogo loših stvari. Zato želimo da to bude bezbedno. Mislim da će sve biti u redu. Ko zna - izjavio je Tramp.

Podsetimo, juče je u Egiptu potpisan mirovni sporazum između Izraela i Hamasa koji je, uz američko posredovanje predsednika Donalda Trampa, okončao dvogodišnji rat u Gazi.

(Agencije)