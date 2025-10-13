PAKLENI PLAN EU PROTIV PUTINA Kalas: Počelo finansiranje specijalnog tribunala za krivično gonjenje ruskog predsednika
VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas u Kijevu da je Unija počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje ruskog predsednika Vladimira Putina i drugih visokih ruskih zvaničnika za zločin agresije protiv Ukrajine, pozivajući zemlje članice da učine isto.
"Osnovali smo ovaj specijalni tribunal za zločine agresije, ali sada obezbeđujemo i finansiranje za ovaj tribunal", rekla je Kalas tokom zajedničke konferencije za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, preneo je Rojters.
Kalas je navela da bez odgovornosti nema pravednog i trajnog mira.
Na pitanje o američkim raketama "tomahavk" za koje je američki predsednik Donald Tramp nedavno rekao da bi mogao da pošalje Ukrajini ako se rat ne reši, Kalas je rekla da je na Kijevu da odluči da li su mu potrebne za odbranu.
"Nije na nama da kažemo, već na Ukrajini da kaže šta joj je zaista potrebno", navela je Kalas.
Kalas je doputovala danas u Kijev kako bi sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarala o finansijskoj i vojnoj pomoći, energetskoj bezbednosti, kao i odgovornosti Rusije za ratne zločine.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom, Kalas je saopštila da je EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime, prvenstveno za nabavku generatora, dok se dodatnih 100 miliona evra planira za opremu i skloništa u uslovima niskih temperatura.
(Tanjug)
