VOJSKA PODRŽALA DEMONSTRANTE Radžoeline upozorava na puč: "U toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti" (FOTO/VIDEO)

KANCELARIJA predsednika Madagaskara Andrija Radžoeline saopštila je u nedelju da je u toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti dan nakon što su trupe vojne jedinice stale na stranu antivladinih demonstranata.

Foto: Unsplash

- U ovom trenutku postoji pokušaj preuzimanja vlasti na teritoriji Republike, što je potpuno kršenje Ustava i demokratskih principa - navodi se u predsedničkom saopštenju u nedelju.

AP Photo/Alexander Joe

Trupe Centra za upravljanje vojnim kadrovima, CAPSAT, dale su podršku antivladinim protestima koji su počeli prošlog meseca u svom video saopštenju.

- Ova zemlja se suočava sa kolapsom osnovnih usluga, snage bezbednosti ne smeju slepo slediti nezakonita naređenja - rekli su.

Madagascar has been remembered🤌🏿



As the current SADC Chairman



We fully support Democratic Coups instead of useless Election Rituals



May a Democratic Coup locate a banana republic near you!!

Wonderful pic.twitter.com/CF9oyXCYRR — African (@ali_naka) October 12, 2025

Danas su oficiri ove jedinice u video poruci izjavili da će preuzeti kontrolu nad oružanim snagama.

- Od sada, sva naređenja madagarske vojske, bilo kopnena, vazdušna ili mornarička, dolaziće iz sedišta CAPSAT-a - navodi se u saopštenju.

President Andry Rajoelina of Madagascar, who also serves as the SADC chairman, has reportedly fled the State House following mass demonstrations by young citizens protesting against poor governance.



The situation escalated when the army refused to open fire on protesters and… pic.twitter.com/cNEL036zmF — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) October 12, 2025

Predsedništvo je, međutim, osudilo ono što je Andri Radžoelina nazvao pokušajem nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti radi destabilizacije zemlje i pozvalo ključne snage nacije da se ujedine u odbrani ustavnog poretka i nacionalnog suvereniteta.

Madagascar kumeshika mbaya. After their president (Kasongo replica Andry Rajoelina) gave a shoot to k!ll order to the army, soldiers have instead joined the Gen Zs in protests.



Kasongo aliponea chupuchupu. But he hasn't learn yet. He thinks Kenyans have forgotten. pic.twitter.com/99vqZwoGhe — PropesaTV (@PropesaTV) October 12, 2025

U saopštenju na društvenoj mreži X u nedelju, Komisija Afričke unije je saopštila da njen predsednik, Mahmud Ali Jusuf, sa dubokom zabrinutošću prati političke i bezbednosne događaje u ostrvskoj naciji Indijskog okeana, obeležene pokretima unutar vojske i demonstracijama u Antananarivu, glavnom gradu zemlje.

Statement by the Chairperson of the African Union Commission on the Situation in the Republic of #Madagascar.



The Chairperson of the African Union Commission, H.E. Mahmoud Ali Youssouf @ymahmoudali , is following with deep concern the recent political and security developments… pic.twitter.com/7FpMCGRJj6 — African Union (@_AfricanUnion) October 12, 2025

- On poziva sve madagaskarske stranke da pokažu odgovornost i patriotizam i rade na očuvanju jedinstva, stabilnosti i mira u zemlji, uz puno poštovanje Ustava i uspostavljenih institucionalnih okvira - navodi se u saopštenju.

BREAKING NEWS:



Soldiers in Madagascar have rejected an order to shoot protesters



“They Are Our Friends, Brothers And Sisters” ~ Madagascar Soldiers Publicly Urge Colleagues, Police To ‘Refuse Orders’ To Shoot Protesters As Several Thousands Of Gen Zs March In The Capital,… pic.twitter.com/IhhWutNitP — African Hub (@AfricanHub_) October 12, 2025

Protesti protiv Radžoelinine administracije traju već tri nedelje, a predvode ih demonstranti "generacije Z", što je počelo kao zabrinutost zbog nestašice vode i struje, a pretvorilo se u pozive da Radžoelina podnese ostavku.

(Anadalu)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć