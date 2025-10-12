Svet

VOJSKA PODRŽALA DEMONSTRANTE Radžoeline upozorava na puč: "U toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti" (FOTO/VIDEO)

12. 10. 2025. u 14:32

KANCELARIJA predsednika Madagaskara Andrija Radžoeline saopštila je u nedelju da je u toku pokušaj nezakonitog preuzimanja vlasti dan nakon što su trupe vojne jedinice stale na stranu antivladinih demonstranata.

- U ovom trenutku postoji pokušaj preuzimanja vlasti na teritoriji Republike, što je potpuno kršenje Ustava i demokratskih principa - navodi se u predsedničkom saopštenju u nedelju.

Trupe Centra za upravljanje vojnim kadrovima, CAPSAT, dale su podršku antivladinim protestima koji su počeli prošlog meseca u svom video saopštenju.

- Ova zemlja se suočava sa kolapsom osnovnih usluga, snage bezbednosti ne smeju slepo slediti nezakonita naređenja - rekli su.

Danas su oficiri ove jedinice u video poruci izjavili da će preuzeti kontrolu nad oružanim snagama.

- Od sada, sva naređenja madagarske vojske, bilo kopnena, vazdušna ili mornarička, dolaziće iz sedišta CAPSAT-a - navodi se u saopštenju. 

Predsedništvo je, međutim, osudilo ono što je Andri Radžoelina nazvao pokušajem nezakonitog i nasilnog preuzimanja vlasti radi destabilizacije zemlje i pozvalo ključne snage nacije da se ujedine u odbrani ustavnog poretka i nacionalnog suvereniteta.

U saopštenju na društvenoj mreži X u nedelju, Komisija Afričke unije je saopštila da njen predsednik, Mahmud Ali Jusuf, sa dubokom zabrinutošću prati političke i bezbednosne događaje u ostrvskoj naciji Indijskog okeana, obeležene pokretima unutar vojske i demonstracijama u Antananarivu, glavnom gradu zemlje.

- On poziva sve madagaskarske stranke da pokažu odgovornost i patriotizam i rade na očuvanju jedinstva, stabilnosti i mira u zemlji, uz puno poštovanje Ustava i uspostavljenih institucionalnih okvira - navodi se u saopštenju.

Protesti protiv Radžoelinine administracije traju već tri nedelje, a predvode ih demonstranti "generacije Z", što je počelo kao zabrinutost zbog nestašice vode i struje, a pretvorilo se u pozive da Radžoelina podnese ostavku.

