TRAMPOVA POSETA IZRAELU: Trajaće samo 4 sata, a sastaće se i sa porodicama talaca
OČEKIVANA poseta američkog predsednika Donalda Trampa Izraelu u ponedeljak, 13. oktobra trajaće oko četiri sata i uključivaće sastanke sa premijerom te zemlje Benjaminom Netanjahuom i porodicama izraelskih talaca, kao i njegovo obraćanje u Knesetu, javlja danas televizija Kanal 12.
Očekuje se da će Tramp sleteti u Izrael u ponedeljak u 9.20 sati a da će odleteti u 13.00, javlja ta televizija koja se poziva na raspored njegove posete, bez navođenja izvora.
Po dolasku američkog predsednika, kratka ceremonija će biti održana na aerodromu Ben Gurion pre nego što Tramp krene u Jerusalim, gde je prema navodima medija planirano da održi govor na plenarnoj sednici Kneseta u 11.00 časova, prenosi Tajms of Izrael.
Pre svog obraćanja, Tramp će se sastati sa Netanijahuom u njegovoj kancelariji u Knesetu, a dva lidera će se potom sastati sa porodicama talaca u Šagal dvorani u izraelskom parlamentu.
(Tanjug)
