ZAHAROVA O MAKRONU: Trebalo bi da se plaši sopstvenog naroda
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron, svojim besmislenim postupcima, uključujući i zadržavanje ruskih tankera, jednostavno želi da skrene pažnju sa unutrašnjih problema zemlje, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova na radiju "Sputnjik".
- Mislim da bi on (Makron) trebalo da se plaši sopstvenog naroda, kome se bukvalno ruga. On se u principu ruga zdravom razumu i sopstvenom narodu - navela je Zaharova.
Ona podseća da su u Moskvi više puta govorili o tome.
- Makron jednostavno pokušava da skrene pažnju i prebaci diskusiju sa problema stvorenih unutrašnjim uzrocima i da smisli besmisleno opravdanje - ističe Zaharova.
Prema njenim rečima, on to čini glupim, potpuno neadekvatnim pokušajima da nekako prebaci odgovornost odgovornost za sve – od leta dronova, navodnih hakera, ekonomskih problema, do najnovijeg – "flote u senci".
Ranije je francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku usred kritika opozicije, dan nakon objavljivanja nove vlade, u kojoj je 13 od 18 mesta pripalo članovima prethodnog kabineta.
Pre toga, Makron je objavio zadržavanje tankera kod obale Francuske, koji navodno pripada ruskoj "floti u senci", a zatim je pokrenuta istraga francuskog tužilaštva o navodnim "teškim prekršajima" posade.
Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je francusko zadržavanje tankera piratstvom i istakao je da je tanker zaplenjen u međunarodnim vodama bez ikakvog opravdanja.
(rt.rs)
