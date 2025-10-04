AKCIJA POLICIJE MUO saopštio: Četvoro uhapšeno zbog trgovine drogom u Beogradu
NAKON višemesečne istrage, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Uprave za tehniku i PU za grad Beograd, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga sa elementima organizovanosti.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, uhapšeni su L. A. (38), Z. R. (41), Z. P. (40) i L. H. (1961), zbog sumnje da su, kao članovi organizovane kriminalne grupe, periodu od septembra 2024. godine do danas, distribuirali i prodavali opojnu drogu na široj teritoriji Beograda, radi sticanja materijalne koristi na račun organizatora i članova te organizovane kriminalne grupe.
Pretresom stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, pronađena je i zaplenjena veća količina opojne droge ketamin, amfetamin i metamfetamin, kao i više mobilnih telefona i SIM kartica.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predati nadležnom tužilaštvu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
UHAPŠEN DILER: Akcija policije u Kraljevu
04. 10. 2025. u 13:59
IZBODEN MALOLETNIK U NOVOM BEOGRADU: Hitno prevezen u Urgentni centar
03. 10. 2025. u 20:58
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)