Svet

JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama

V.N.

29. 09. 2025. u 19:55

OLUJA sa jakim padavinama koja je zahvatila istok Španije uzrokovala je otkazivanje letova i obustavu školske nastave, što je najviše izraženo u oblasti Valensije gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremnog vremenskog rizika, sa padavinama koje dostižu i do 180 litara po kvadratnom metru za dvanaest sati, prenose mediji.

Foto : Skrinšot/Tviter/Cake Minuesa

Prema rečima portparola Državne meteorološke agencije Rubena del Kampa očekuje se da će situacija u toku dana biti "veoma nepovoljna" u istočnom delu Iberijskog poluostrva, a očekuje se da će padavine duž mediteranske obale Španije verovatno premašiti 300 litara po kvadratnom metru.

Očekuje se da će oluja, počev od sutra, pogoditi Balearska ostrva, na kojima će upozorenje na ekstremne vremenske prilike biti podignuto na narandžasti nivo.


Katalonska vlada je obustavila danas nastavu u svim školama u regionima Baiks Ebre i Montsija, na jugu Taragone, a Civilna zaštita je poslala upozorenja na mobilne telefone u tim oblastima pozivajući građane na izuzetan oprez.
Neke opštine u pokrajini Valensija koje su danas zatvorile škole zbog crvenog upozorenja na kišu, odlučile su da produže obustavu nastave i sutra.
 

Zbog jakih padavina danas su otkazana četiri leta na aerodromu u Valensiji, a bilo je kašnjenja i železničkog saobraćaja.

