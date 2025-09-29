JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama

OLUJA sa jakim padavinama koja je zahvatila istok Španije uzrokovala je otkazivanje letova i obustavu školske nastave, što je najviše izraženo u oblasti Valensije gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremnog vremenskog rizika, sa padavinama koje dostižu i do 180 litara po kvadratnom metru za dvanaest sati, prenose mediji.

Foto : Skrinšot/Tviter/Cake Minuesa

Prema rečima portparola Državne meteorološke agencije Rubena del Kampa očekuje se da će situacija u toku dana biti "veoma nepovoljna" u istočnom delu Iberijskog poluostrva, a očekuje se da će padavine duž mediteranske obale Španije verovatno premašiti 300 litara po kvadratnom metru.





Katalonska vlada je obustavila danas nastavu u svim školama u regionima Baiks Ebre i Montsija, na jugu Taragone, a Civilna zaštita je poslala upozorenja na mobilne telefone u tim oblastima pozivajući građane na izuzetan oprez.

Neke opštine u pokrajini Valensija koje su danas zatvorile škole zbog crvenog upozorenja na kišu, odlučile su da produže obustavu nastave i sutra.



Inundaciones en Valencia pic.twitter.com/lL0tkSnHkv — Cake Minuesa (@cakealatake) September 29, 2025

Zbog jakih padavina danas su otkazana četiri leta na aerodromu u Valensiji, a bilo je kašnjenja i železničkog saobraćaja.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta