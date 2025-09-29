JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama
OLUJA sa jakim padavinama koja je zahvatila istok Španije uzrokovala je otkazivanje letova i obustavu školske nastave, što je najviše izraženo u oblasti Valensije gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremnog vremenskog rizika, sa padavinama koje dostižu i do 180 litara po kvadratnom metru za dvanaest sati, prenose mediji.
Prema rečima portparola Državne meteorološke agencije Rubena del Kampa očekuje se da će situacija u toku dana biti "veoma nepovoljna" u istočnom delu Iberijskog poluostrva, a očekuje se da će padavine duž mediteranske obale Španije verovatno premašiti 300 litara po kvadratnom metru.
Cullera in Valencia....👀pic.twitter.com/D2maJ6MZ9j — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 29, 2025
Katalonska vlada je obustavila danas nastavu u svim školama u regionima Baiks Ebre i Montsija, na jugu Taragone, a Civilna zaštita je poslala upozorenja na mobilne telefone u tim oblastima pozivajući građane na izuzetan oprez.
Neke opštine u pokrajini Valensija koje su danas zatvorile škole zbog crvenog upozorenja na kišu, odlučile su da produže obustavu nastave i sutra.
Zbog jakih padavina danas su otkazana četiri leta na aerodromu u Valensiji, a bilo je kašnjenja i železničkog saobraćaja.
(Sputnjik)
