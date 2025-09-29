"PAŽLJIVO ANALIZIRAMO" Peskov: Najave o isporukama raketa "tomahavk" Ukrajini su veoma ozbiljne

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je danas da su izjave o mogućoj američkoj isporuci raketa "tomahavk" Kijevu veoma ozbiljne.

- Naravno, čuli smo te izjave, one su veoma ozbiljne - rekao je Peskov novinarima komentarišući izjave američke strane o mogućnosti isporuke "tomahavka" Ukrajini, prenosi RIA Novosti.

Peskov je istakao da je Kremlj čuo izjave potpredsednika SAD Džej Di Vensa i specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Kita Keloga u vezi sa mogućnošću isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini.

- Ove izjave sada pažljivo analiziramo - rekao je Peskov novinarima i dodao da je pauza u ukrajinskom mirovnom procesu nastala zbog nevoljnosti Kijeva da nastavi dijalog.

On je podsetio da su prošlog puta u Istanbulu na sastanku mirovnih delegacija formulisani predlozi za stvaranje radnih grupa kako bi se razgovaralo o svim modalitetima u ključnim oblastima.

- Sada je nastala pauza. Pauza je, zapravo, nastala zbog nevoljnosti kijevskog režima da nastavi ovaj dijalog - rekao je Peskov.

